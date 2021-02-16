«كهرباء دبي» تحصد شهادة المعيار العالمي لأنظمة الحوكمة

دبي (الاتحاد)

نالت هيئة كهرباء ومياه دبي شهادة المعيار العالمي لأنظمة الحوكمة الفعالة (BSi13500:2013) لسنة 2021 للعام الخامس على التوالي، ودرع التكريم الخاص، تقديراً لحصول الهيئة على شهادة المطابقة بنسبة مئة بالمئة، إضافة إلى إشادة باعتماد الهيئة «أفضل الممارسات»، وتبنيها أفضل المعايير والممارسات العالمية في مجال الحوكمة الرشيدة، وتوافق عملياتها مع معايير الحوكمة الفعالة، وجهودها الدؤوبة لتعزيز ثقافة التقييم الذاتي للحوكمة في جميع القطاعات.

تسلّم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الشهادة ودرع التقدير، بحضور كل من المهندس وليد سلمان النائب التنفيذي للرئيس - قطاع تطوير الأعمال والتميز؛ والمهندس ناصر لوتاه النائب التنفيذي للرئيس- قطاع الإنتاج؛ وعلي المويجعي نائب الرئيس للحوكمة والمطابقة.