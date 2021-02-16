الابتكارات.. طريق الامتياز الاقتصادي

د. يحيي زكريا الشحي

إن ظهور الابتكارات والاختراعات هو نتاج النشاط السياسي والثقافي الداعم لحصاد المعرفة لأي أمة.

إن خلق بيئة مواتية لانتشارها هو أحد الاتجاهات الحديثة في عالم اليوم. علاوة على ذلك، يعتمد مسار التميز الاقتصادي والاجتماعي اليوم على مخزون المعرفة والمعلومات التطبيقية في عالم مليء بالتغيرات والتقلبات المستمرة لمستقبل مجهول.

يختلف الاستثمار في الخطوط العريضة والأهداف بين الأفراد والشركات والدول، ولا شك أن القاسم المشترك بينهم هو العائد المالي والمعرفي، من أجل تحقيق المنفعة العامة أو الخاصة، والاستمرارية، وتعزيز المكانة.

تستثمر الدولة وتنفق وفق متطلبات تحقيق تطلعاتها خاصة في كوادرها الوطنية بقيادتها علمياً، وتمكينها من إدارة شراع التطلعات المستقبلية.

يعتبر الاستثمار في الأصول غير الملموسة مخاطرة، كما يصفها البعض (معادلة المكسب والخسارة)، بينما يعتبرها البعض الآخر سفينة ذات شراع يمكنها عبور البحر وتحت عتبة الرياح القوية، متعززة بقوة ذهنية يمكن توظيفها وتسويقها في جميع الأوقات والظروف.

يأخذ هذا الاستثمار منظورين مختلفين من حيث تحليل التكلفة. يصفها المنظور المحاسبي بأنها تكاليف غارقة (Sunk Cost)، ما يعني أنه لا يُتوقع استردادها.

في حين أن المنظور الاقتصادي يختلف، فإنه يُنظر إليه على أنه فرصة لتعزيز الأصول الفكرية والعلمية، وبالتالي خلق ميزة اقتصادية واجتماعية واسعة. توصف بأنها تكلفة الفرصة البديلة (Opportunity Cost).

وتجدر الإشارة إلى أن الأدبيات والتطبيقات العلمية لنظريات النمو والتنمية الاقتصادية الحديثة، تعتبر أن التقدم التكنولوجي في أي دولة يعتمد على حجم الإنفاق على أنشطة الاختراع والابتكار، وعدد المتخصصين في مراكز البحث والتطوير، وجودة السياسات الحكومية التي تؤدي إلى رفع التنافسية في مختلف القطاعات. إن تحقيق معدلات أعلى من الاستثمار البشري (في عمليات التعليم والبحث والتطوير) يرتبط بالضرورة بمعدلات عائد أعلى.

بالتالي، إن استراتيجية الاستثمار التعليمي والتدريبي في أنشطة البحث والتطوير يجب أن تتجاوز مفهوم (الرفاهية التعليمية والمعرفية) إلى مفهوم الإنتاج التطبيقي. نعم، هذا الاستثمار يجب أن يجني ثمار زيادة الابتكار والاختراع لتحقيق التميز الاقتصادي في القطاعات العلمية المتعددة.

اليوم، في دولة الإمارات العربية المتحدة، دخلنا عتبة الخمسين عاماً منذ تأسيس الاتحاد الوطني.

ويرسم قادتنا مستقبلاً أوسع وأكثر طموحاً وازدهاراً على مدى الخمسين عاماً القادمة. من هذا المنطلق، يعد إنشاء منهج علمي يتم فيه تدريس النشأ في مؤسساتنا التعليمية حول كيفية إنشاء الابتكارات وتطوير الاختراعات هدفاً مهماً للمستقبل.

والأهم من ذلك أننا نقيس اليوم قدرة العقول على زيادة النشاط الابتكاري، وقدرتنا على المنافسة دولياً (التميز الاقتصادي) في هذا الجانب المستوحى من نشاط وطني بشعار «ليكن الابتكار عادة وسعادة».

باحث اقتصادي