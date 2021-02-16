«وول ستريت» تسجل مستويات قياسية مرتفعة عند الفتح

نيويورك (رويترز) - سجلت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت مستويات قياسية مرتفعة في بداية جلسة التداول اليوم الثلاثاء مع إقبال المستثمرين على شراء الأسهم الحساسة للدورة الاقتصادية بفعل آمال بمزيد من الدعم المالي لانتشال أكبر اقتصاد في العالم من كساد أثارته جائحة فيروس كورونا.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 0.04 بالمئة عند الفتح إلى 31472.08 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 القياسي 0.12 بالمئة إلى 3939.61 نقطة.

وقفز المؤشر ناسداك المجمع 0.40 بالمئة إلى 14152.22 نقطة.