كورونا يضرب قطاع المعادن والكهرباء في ألمانيا

برلين (رويترز) - قال اتحاد أرباب العمل في ألمانيا اليوم الثلاثاء إن المزيد من الشركات في قطاع الصناعات المعدنية والكهربائية في البلاد تضررت الشهر الماضي من القيود على الإنتاج بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأظهر مسح بين الشركات في القطاع، الذي يوظف حوالي أربعة ملايين شخص في أكبر اقتصاد في أوروبا، أن 85.8 بالمئة من الشركات تضررت في يناير ارتفاعاً من 84.2 بالمئة في أكتوبر.

وبالإضافة إلى هذا، أشار المسح الذي اطلعت عليه «رويترز»، إلى أن ما يقل قليلاً عن 40 بالمئة من الشركات في القطاع قالت إنها تتوقع العودة إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول نهاية العام الحالي.

ويتناقض المسح مع قفزة في معنويات المستثمرين في ألمانيا بدعم من توقعات بأن الاستهلاك يشهد انطلاقة في الأشهر المقبلة، بحسب معهد (زد إي دبليو) للبحوث.

