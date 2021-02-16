3.2 مليار درهم صافي أرباح «دبي الإسلامي»

دبي (الاتحاد) ارتفعت الإيرادات التشغيلية لمجموعة دبي الإسلامي إلى 9.47 مليار درهم، بنهاية العام 2020 بزيادة نسبتها 2%، فيما انخفض صافي أرباح المجموعة بنسبة 38% إلى 3.16 مليار درهم، مدفوعاً في المقام الأول بنهج مدروس وحكيم للمخصصات لضمان حماية البنك ضد أي أحداث غير متوقعة، وأن يكون مهيأً لتحقيق انتعاش قوي في المستقبل القريب.

وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 25% ليصل إلي 289.6 مليار درهم، مقابل 231.8 مليار درهم في عام 2019، على الرغم من الرياح المعاكسة التي تظهر بوضوح قدرة البنك على اكتشاف فرص الأعمال مستخدماً امتيازاته الراسخة.

وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة «بنك دبي الإسلامي»: «حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على ريادتها العالمية في الاستجابة السريعة لجائحة كوفيد-19، وضمان توفير خدمات الرعاية الصحية والسلامة لشعبها بهدف التغلب على هذا التحدي غير المسبوق».

محمد الشيباني



وأضاف: «بالتزامن مع جهود الحكومة لدعم الاقتصاد المحلي أثناء الجائحة، قدم بنك دبي الإسلامي إجراءات دعم تناهز قيمتها 9 مليارات درهم لأكثر من 54.000 عميل في قطاعي الأفراد والشركات تماشياً مع خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة التي اعتمدها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وتم توسيع هذه الإجراءات كي تستفيد منها قاعدة عملائنا ولضمان استمرارية الأعمال».

من جانبه، قال عبدالله علي عبيد الهاملي عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ «بنك دبي الإسلامي»: كان الدعم والتوجيه المستمران من الهيئات التنظيمية أمراً حاسماً طوال هذا العام الحافل بالتحديات، وتمكن القطاع المالي من التخفيف من آثار الأزمة بشكل ملموس، ومواصلة النمو والحفاظ على الربحية وسط بيئة عمل صعبة«.

وقال: إن إعادة تحديد أهدافنا وقيمنا المؤسسية للتكيف مع المشهد المتغير للأعمال، سيضمن حصول عملائنا باستمرار على خدمات وتجارب لا تضاهى عبر جميع قنواتنا وشبكة فروعنا، وستمهد الطريق لنمو مستدام لبنك دبي الإسلامي في السنوات القادمة.

عدنان شلوان

بدوره، قال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة»بنك دبي الإسلامي: «حافظ بنك دبي الإسلامي على ثباته، واستمر في توفير التوازن تجاه التأثيرات المباشرة التي أحدثتها الجائحة. وحرصت المجموعة على أن يظل التأثير على المتعاملين ضئيلاً طوال العام، كما وفرت لهم الفرصة للاستفادة من الحلول الرقمية المناسبة وسهلة المنال لإدارة علاقتهم المالية مع البنك».

وأضاف: «تتماشى الأولوية الإستراتيجية لبنك دبي الإسلامي مع إستراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر التركيز على المستقبل والتخطيط له، ويتضح ذلك من النهج الحكيم لإدارة المخاطر والمخصصات المتخذة لإنشاء مصدات أمان، وضمان حماية البنك تجاه أي مخاطر من هذا القبيل قد تحدث في المستقبل القريب».