ارتفاع معنويات المستثمرين الألمان

برلين (رويترز) - قال معهد زد.إي.دبليو للأبحاث الاقتصادية اليوم الثلاثاء إن معنويات المستثمرين في ألمانيا ارتفعت أكثر بكثير مما كان متوقعاً في فبراير بسبب التوقعات بزيادة الاستهلاك في الأشهر الستة المقبلة، مما عزز التوقعات لأكبر اقتصاد في أوروبا.

وأضاف المعهد أن مسحه للمعنويات الاقتصادية للمستثمرين أظهر ارتفاعاً إلى 71.2 نقطة من 61.8 في الشهر السابق. وكان استطلاع أجرته رويترز توقع انخفاضاً إلى 59.6 نقطة. وتجاوزت قراءة فبراير حتى أعلى التوقعات، 68 نقطة.

وقال أخيم فامباخ رئيس المعهد في بيان «خبراء السوق المالية متفائلون إزاء المستقبل. إنهم واثقون من أن الاقتصاد الألماني سيعود إلى مسار النمو في غضون الأشهر الستة المقبلة».

وأضاف «من المتوقع أن يتعافى الاستهلاك وتجارة التجزئة على وجه الخصوص بشكل كبير، وأن يكون ذلك مصحوباً بتوقعات زيادة التضخم».

وتراجع مقياس منفصل للأوضاع الحالية إلى سالب 67.2 من سالب 66.4 في الشهر السابق. يأتي ذلك بالمقارنة مع متوسط توقعات عند سالب 67 نقطة.

