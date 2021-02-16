البلاتين يتراجع بعد بلوغه أعلى مستوى خلال 6 سنوات ونصف

لندن (رويترز) تراجع سعر البلاتين عن أعلى مستوى تقريباً في ست سنوات ونصف السنة، اليوم الثلاثاء، إذ بلغت الأسعار مستوى مقاومة فنياً بيد أن التوقعات بأن انتعاش الاقتصاد العالمي سيغذي الطلب أبقت المعدن المستخدم في التحفيز بقطاع السيارات مدعوما فوق مستوى 1300 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين، الذي يستخدم في المحولات الحفزية للسيارات، 0.7 بالمئة إلى 1312.34 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07.06 بتوقيت جرينتش، لكنه نزل عن أعلى مستوى خلال الجلسة عند 1336.50 دولار وهو أفضل مستوياته منذ سبتمبر 2014.

وقال ستيفن إينس كبير إستراتيجي السوق العالمية لدى شركة أكسي للخدمات المالية إن الأسعار بلغت مقاومة فنية قرب مستوى 1330 دولاراً، مضيفاً أن التوقف مؤقت وأن الأسعار قد تواصل الصعود أكثر.

وقال إن السوق تدرس أيضا توزيع لقاح مضاد لفيروس كورونا طورته جونسون آند جونسون في جنوب أفريقيا وهي منتج كبير للمعدن.

ويقول محللون، إن الأسعار ستظل تلقى الدعم من اضطرابات الإمدادات في جنوب أفريقيا وتعافي مبيعات السيارات والقواعد التنظيمية الأكثر تشدداً فيما يخص الانبعاثات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2396.72 دولار بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوى في شهر عند 2424.26 دولار.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1822.97 دولار للأوقية إذ تراجع الدولار مقابل منافسيه.

واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1822.60 دولار، بينما ربحت الفضة 0.3 بالمئة إلى 27.66 دولار.

وكبح مكاسب المعدن الأصفر ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأعلى مستوياتها منذ مارس.

ومن المقرر نشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي بشان السياسة النقدية غدا الأربعاء.