هبوط واردات ألمانيا النفطية 3.4%

فرانكفورت (رويترز) أظهرت بيانات رسمية، أن واردات ألمانيا من النفط الخام في 2020 انخفضت 3.4 بالمئة إذ تضررت الأنشطة الصناعية جراء جائحة «كوفيد - 19» وإجراءات العزل العام المرتبطة بها.

وكشفت إحصاءات شهرية من المكتب الاتحادي للشؤون الاقتصادية والرقابة على الصادرات «بافا» المعني بالتجارة الخارجية أن كميات النفط انخفضت إلى 83 مليون طن من 86 مليون طن في 2019.

وشكلت روسيا 34 بالمئة من تسليمات النفط الألمانية في الفترة، وتلاها بحر الشمال البريطاني والنرويجي بنسبة 21.4 بالمئة، بينما ساهمت الواردات من منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» بنسبة 16.3 بالمئة.

وتقاسمت مصادر أخرى، من بينها الولايات المتحدة النسبة المتبقية.

وأنفقت ألمانيا 23.1 مليار يورو «28.02 مليار دولار» على واردات الخام العام الماضي بانخفاض 37.2 بالمئة بسبب تراجع أسعار الخام.