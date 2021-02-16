أزمة «كورونا» أدت إلى انخفاض عدد العاملين في قطاع الصناعة بألمانيا



أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا عن انخفاض عدد العاملين في القطاع الصناعي بالبلاد، للمرة الأولى منذ عشرة أعوام في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد في عام 2020.

وأوضح المكتب، اليوم الثلاثاء، أن منشآت الصناعات التحويلية التي تضم 50 موظفاً أو أكثر، عينت في المتوسط السنوي (العام الماضي) نحو 5.5 مليون شخص، لافتاً إلى أن هذا العدد يقل بنسبة 2.2 بالمئة مقارنة بعام 2019.

يذكر أن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية كانت قد أدت إلى تراجع (في التوظيف في القطاع الصناعي) بنسبة 2.4 بالمئة في عام 2010.

وتراجع عدد العاملين في قطاع إنتاج المعادن ومعالجتها في ديسمبر الماضي بقوة بنسبة 5.8 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته من عام 2019، بحسب المكتب.

وأضاف المكتب أن القطاع الصناعي شهد تراجعاً واضحاً أيضاً في صناعة الآلات بنسبة 4.5 بالمئة وفي صناعة السيارات بنسبة 3.2 بالمئة.

وفي المقابل، ارتفع عدد العاملين في قطاع الصناعات الكيميائية بنسبة 1.6 بالمئة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم حساب العاملين بنظام الساعات المختصرة ضمن العاملين.



