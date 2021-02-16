أسهم أوروبا قرب أعلى مستوى في عام

فرانكفورت (رويترز) تحوم الأسهم الأوروبية قرب أعلى مستوياتها في عام، اليوم الثلاثاء، إذ يحدو الأمل المستثمرين إزاء حزمة تحفيز أميركية ضخمة ستقود نمو الاقتصاد العالمي، بينما تصدرت جلينكور صعوداً بين أسهم شركات التعدين عقب تحديث إيجابي.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 08.02 بتوقيت جرينتش، بعد أن قفز 1.3 بالمئة في الجلسة السابقة لأعلى مستوياته منذ فبراير 2020. والمؤشر منخفض 14 بالمئة عن أعلى مستوياته على الإطلاق.

وقفز سهم جلينكور 3.3 بالمئة بعد أن استأنفت الشركة توزيعات أرباحها، بينما صعد سهم مجموعة بي.إتش.بي 0.3 بالمئة إذ حققت أكبر شركة تعدين مدرجة في العالم أفضل أرباح للنصف الأول في سبع سنوات وأعلنت عن توزيع أرباح قياسي مؤقت.

وقفز مؤشر قطاع التعدين الأوروبي 1.5 بالمئة ليبلغ أعلى مستوياته منذ يوليو 2011.

ويتحول تركيز المستثمرين إلى قراءة أولية لتقديرات الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو في الربع الأخير من العام الماضي من المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم، فيما يتوقع خبراء اقتصاد أن ينكمش اقتصاد المنطقة 5.1 بالمئة على أساس سنوي.