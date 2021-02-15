«كهرباء الإمارات» تفتح الباب أمام طلبات عطاء تطوير مشروع المرفأ 2

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات، أمس عن فتح باب تقديم طلبات الاهتمام بعطاء تطوير مشروع المرفأ 2 لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي.

ويهدف المشروع لتعزيز أمن إمدادات المياه في إمارة أبوظبي، من خلال تحلية مياه البحر باستخدام تقنية التناضح العكسي، وتوفير حوالي 150 مليون جالون يومياً من الإنتاج المستدام للمياه.

وسيُسهم مشروع محطة المرفاً 2 بشكل أساسي في دعم مبادرات خفض التكاليف المستمرة في القطاع، وذلك باستخدام تكنولوجيا التناضح العكسي في تحلية المياه ذات الكفاءة والتنافسية العالية، وهو ما يشكل جزءاً من استراتيجية شركة مياه وكهرباء الإمارات الرامية لفصل عملية تحلية المياه عن إنتاج الطاقة.

وقال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: نعمل من خلال تطوير مشروع المرفأ 2 على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية، الرامية إلى تعزيز إمدادات المياه النظيفة والمستدامة في إمارة أبوظبي، وتعتبر تقنية التناضح العكسي من أحدث التقنيات المستخدمة في مجال تحلية المياه وفقاً لأعلى معايير الكفاءة من حيث الطاقة والتكلفة، كما تُسهم هذه التقنية في خفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، وتقليل استهلاك الغاز بشكل كبير عن طريق الفصل بين تحلية المياه وإنتاج الطاقة خلال موسمي الشتاء والصيف.

وسيتم تطوير مشروع محطة المرفاً 2 على مقربة من محطة المرفاً للمياه والكهرباء القائمة حالياً على بعد حوالي 110 كم غرب مدينة أبوظبي، ويتضمن المشروع تطوير وتمويل وإنشاء وتشغيل وصيانة وامتلاك محطة تحلية مياه البحر بسعة إنتاج 150 مليون جالون إمبراطوري من المياه يومياً من القدرة الإنتاجية، بالإضافة إلى البنية التحتية ذات الصلة.

ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع في الربع الأول من عام 2024.

وستكون حصة المطور أو ائتلاف المطورين الذين سيتم اختيارهم 40% كحد أقصى من الشركة ذات الغرض المحدد، وفيما يتعلق بملكية الحصص المتبقية، فإن ملكيتها ستؤول بشكل غير مباشر لجهات تابعة لحكومة أبوظبي.