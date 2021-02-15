أبوظبي أفضل وجهة تسويقية في 2020

أبوظبي (الاتحاد)

حصد مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض، التابع لدائرة الثقافة والسياحة– أبوظبي جائزة أفضل وجهة تسويقية خلال حفل توزيع جوائز منتدى قطاع سياحة الأعمال الافتراضي في الصين، والذي أقيمت فعالياته 31 ديسمبر الماضي.

وقال بيان صادر أمس «إن مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض هو الجهة المشرفة على دعم وتطوير قطاع سياحة الأعمال والترويج لفعاليات الأعمال في العاصمة الإماراتية، وتأتي الجائزة تكريماً لجهود المكتب المتميزة في الترويج لإمارة أبوظبي والوصول إلى مختلف شرائح المجتمع الصيني من خلال إطلاق حملات تسويقية مبتكرة».

ويعد حفل توزيع جوائز منتدى قطاع سياحة الأعمال في الصين محطة سنوية تستضيفه شركة وساطة تجارية متخصصة في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، وتكافئ من خلاله الوجهات المتميزة في هذا القطاع إلى جانب قاعات الفنادق ومرافق المؤتمرات والمعارض.

وقال مبارك الشامسي، مدير مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض: «نحن فخورون بأن نحصد هذه الجائزة من منتدى قطاع سياحة الأعمال في الصين».