37.86 مليار درهم إيرادات 3 شركات عقارية بالدولة

أبوظبي (وام)

تظهر البيانات المجمعة عن عام 2020 لأكبر 3 شركات إماراتية عاملة في القطاع بلوغ إجمالي إيراداتها نحو 37.86 مليار درهم، فيما وصلت قيمة مبيعاتها من المشاريع العقارية 21 مليار درهم.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن هذه الشركات «إعمار» و«إعمار للتطوير» و«الدار العقارية»، فقد بلغ صافي أرباحها 6.2 مليار درهم خلال عام 2020، وأعلن بعضها عن توزيعات نقدية سخية على المساهمين.

وفي ظل الأداء المالي الجيد الذي حققته هذه الشركات خلال العام الماضي، فقد ساهم ذلك في زيادة إقبال المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار في أسهمها المدرجة في الأسواق المالية والتي سجلت ارتفاعات بنسبة جيدة منذ بداية عام 2021.

وتفصيلاً، فقد بلغ إجمالي إيرادات شركة «إعمار العقارية» 19.71 مليار درهم خلال العام الماضي، فيما وصل صافي الأرباح 2.617 مليار درهم، وارتفعت قيمة مبيعاتها العقارية من المشاريع التي نفذتها إلى 10.9 مليار درهم تقريباً.

وعلى مستوى الأداء المالي لشركة الدار فقد بلغ إجمالي إيراداتها خلال عام 2020 نحو 8.4 مليار درهم، فيما وصل صافي أرباحها 1.93 مليار درهم وقيمة مبيعاتها نحو 3.6 مليار درهم.

ووصل إجمالي إيرادات شركة إعمار للتطوير خلال عام 2020 نحو 9.76 مليار درهم وصافي الأرباح 1.66 مليار درهم و6.3 مليار درهم المبيعات العقارية.

ومن المنتظر محافظة هذه الشركات على نسب جيدة في أعمالها خلال الفترة القادمة، خاصة من في ظل وجود حزمة المشاريع الضخمة التي تنفذها في الوقت الراهن أو المتعاقدة على تنفيذها في وقت لاحق والتي تتجاوز قيمتها 100 مليار درهم.

من جهة أخرى، عادت سيولة التداولات في الأسواق المالية المحلية مجدداً لتجاوز حاجز مليار درهم وذلك حالة التباين التي سيطرت على إغلاقات المؤشرات العامة في جلسة منتصف الأسبوع.