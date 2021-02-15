«مبادلة» توقِّع مذكرات للتعاون مع هيئات وشركات أوكرانية

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» عدداً من مذكرات التفاهم مع العديد من الهيئات والشركات في القطاعين الحكومي والخاص في أوكرانيا.

وقد تمت مراسم التوقيع في مدينة مصدر خلال زيارة قام بها للمدينة فخامة الرئيس زيلينسكي ، رئيس جمهورية أوكرانيا ، وبحضور عدد من كبار المسؤولين.

وشمل التوقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع هيئات حكومية أوكرانية، بهدف استكشاف فرص الاستثمار المشترك، حيث وقّع نيابة عن مبادلة، مدير برنامج الاستثمار في رابطة الدول المستقلة فارس المزروعي، فيما وقّع عن الجانب الأوكراني معالي رومان ليشينكو وزير السياسة الزراعية والأغذية، ودميترو سينيشينكو رئيس الصندوق العقاري الأوكراني، وسيرجيل تسيفاخ المدير التنفيذي لــ«أوكرانينفيست».

وقال المزروعي: «تتمتع مبادلة بسجل حافل في الاستثمار في الأسواق الجديدة والناشئة.

وقال معالي رومان ليشينكو: «من دواعي شرفنا أن نتعاون مع شركاء يؤمنون بنفس القيم ويتفقون معنا حول عدد من الأولويات».

وتم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين شركة مبادلة للاستثمار وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، و«دي تي إي كي» الأوكرانية، بهدف استكشاف إمكانات الاستثمار في قطاع الطاقة النظيفة في أوكرانيا، حيث وقّع عن «مصدر» رئيسها التنفيذي محمد جميل الرمحي، فيما وقّع ماكسيم تيمشينكو عن «دي تي إي كي».

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «ترحب مصدر بهذه الفرصة القيمة لدعم جهود أوكرانيا لتحقيق أهدافها المتعلقة بالطاقة النظيفة.».

ووقّعت «مبادلة» مذكرات تفاهم لاستكشاف فرص الاستثمار في القطاع الخاص في أوكرانيا، مع شركة «أيست وان» ويمثلها روديون كوهاييف، و«إنتربايب» ويمثلها دينيس موروزوف، و«يوفيوتشر» ويمثلها نيكولاس تيموسشوك، و«يونيت سيتي» ويمثلها كونستانتين يفيتوشينكو، و«دراقون كابيتال» ويمثلها أندريل نوسوك، و«فورتيور» ويمثلها ميكولا نيستيرينكو، و«يو إم جي»، ويمثلها أندري غوروخوف.