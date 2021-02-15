40.7 مليار دولار التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وأفريقيا

أبوظبي (وام)

قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، إن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وأفريقيا بلغ 40.7 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2020، مقارنة مع 36.9 مليار دولار عن الفترة ذاتها من العام 2019، ما يعكس النمو في قيم وأحجام التبادل التجاري بين الإمارات ودول القارة السمراء، لا سيما في ظل جائحة كورونا «كوفيد-19» وتأثر اقتصادات العالم.

وأضاف معاليه - بمناسبة انطلاق أعمال منتدى «أسبوع دبي في أفريقيا - كينيا» أمس- أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وأفريقيا بلغ نحو 50 مليار دولار في العام 2019 مقابل 33 مليار دولار العام 2015. وذكر الزيودي أن العلاقات الإماراتية مع الدول الأفريقية قوية وتمتد لقرون، بالنظر لقنوات التجارة التقليدية والقديمة للدولة مع محيطها الآسيوي والأفريقي، لذا فإن دولة الإمارات تنظر بأهمية بالغة لتلك العلاقات المثمرة والحرص على تنميتها، ليس فقط على الصعيد الاقتصادي، ولكن على الصعد كافة.

وأضاف معاليه: «إذا استعرضنا قنوات الشراكة التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات والدول الأفريقية، سنجد مؤشرات إيجابية تترجم بلغة الإحصائيات والأرقام لمعدلات مطردة من النمو في مختلف قطاعات الشراكة، وبما يعطينا مؤشرات تفاؤلية لنمو وازدهار تلك العلاقات لآفاق أرحب بما يعود بالخير والرفاهية على كلا الجانبين».