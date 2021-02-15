«ايدج» توقع اتفاقية دفاعية ثلاثية

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت «ايدج»، مجموعة التكنولوجيا المتقدمة والمتخصصة في قطاع الدفاع وغيره، أمس، اتفاقية تعاون استراتيجي ثلاثية الأطراف مع (UkrOboronProm)، مجموعة الدفاع الأوكرانية المملوكة للدولة و(Ukrspecexport)، شركة تجارة الأسلحة الأوكرانية المملوكة للدولة.

وستتيح الاتفاقية للأطراف الثلاثة إمكانية تبادل وتطوير تقنيات متقدمة تقود إلى استثمارات قيمتها أكثر من 1 مليار دولار.

ووقع فيصل البناي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في ايدج، ويوري هوسيف، المدير العام في (UkrObornProm) وفاديم نوزدريا، المدير العام في (Ukrspecexport)، الاتفاقية بحضور ممثلين عن كل الأطراف. وجرى التوقيع في قصر الإمارات في العاصمة الإماراتية أبوظبي.