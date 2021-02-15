«تنظيم الاتصالات» تفوز بجائزة أفضل استجابة للموردين

دبي (الاتحاد)

حققت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات إنجازاً جديداً، بفوزها بجائزة أفضل جهة في مجال المشتريات والتوريد في معيار «أفضل استجابة مع الموردين خلال جائحة «كوفيد- 19»، وذلك ضمن جوائز المعهد الدولي للمشتريات والتوريد CIPS (Charted Institute of Procurement and Supply Chain). وبهذا الإنجاز، تكون الهيئة أول جهة تحصل على هذه الجائزة في المنطقة على المستوى الإقليمي. ويأتي هذا التكريم انعكاساً لما اتخذته الهيئة من إجراءات خلال الفترة الماضية، حيث حرصت الهيئة على تعزيز تعاونها مع الموردين وتسهيل وتسريع عمليات التوريد، وعملت الهيئة على مراجعة استراتيجية الشراء وتفعيل عمليات الشراء في حالات الطوارئ، وزيادة بنود المخزون الاستراتيجي، والتفاوض مع الموردين على العقود الاستراتيجية، والعمل على توحيد العقود للحصول على أسعار منافسة، والاستباقية في عمل اتفاقيات طويلة الأمد مع الموردين لتثبيت الأسعار

وقال محمد الكتبي نائب مدير عام الهيئة لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة: «تحرص الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على تعزيز علاقاتها مع الموردين بهدف ضمان مصالح جميع الأطراف وتحقيق أفضل العوائد من عمليات الشراء، بما يضمن تقديم الهيئة لأفضل الخدمات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتحقيق سعادة جمهور المتعاملين.