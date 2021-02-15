«دبي الدولي» أكبر مطارات العالم في أعداد المسافرين الدوليين

مصطفى عبد العظيم (دبي)

رغم الهبوط التاريخي في حركة المسافرين على مستوى العالم خلال العام 2020، والذي بلغت نسبته 65.9% وفقاً لتقديرات الاتحاد الدولي للنقل الجوي«أياتا» نجح مطار دبي الدولي في الحفاظ على صدارته لعرش أكبر مطارات العالم في أعداد المسافرين الدوليين، بفارق نحو 5 ملايين مسافر عن أقرب منافسيه، وهم مطار شيفول امستردام، ومطار لندن هيثرو.

وبلغ إجمالي عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي في العام 2020 بأكمله 25.9 مليون مسافر على مدار عام 2020 بانخفاض بنسبة 70%، فيما بلغ إجمالي عدد المسافرين في مطار شيفول امستردام 20.8 مليون مسافر دولي، ومطار لندن هيثرو 20.6 مليون مسافر دولي، وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن المطارين.

وبحسب الاتحاد الدولي للنقل الجوي، شهد عام 2020 ، الانخفاض الأكبر في حركة المسافرين في تاريخ قطاع الطيران بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19 التي قادت إلى إغلاق الدول لمطاراتها لعدة أشهر و فرض قيود صارمة على السفر لمواجهة انتشار الفيروس.

وأظهرت بيانات أياتا تراجع طلب المسافرين العالمي بنسبة 75.6% عام 2020 عن معدله عام 2019، بينما انخفضت السعة التشغيلية (التي تقاس بعدد المقاعد المتوافرة لكل كيلومتر) بنسبة 68.1%، وهبط عامل الحمولة بمقدار 19.2 نقطة مئوية ليصل إلى 62.8%. ووفقاً للبيانات التي أعلنتها مطارات دبي، فقد أظهرت حركة المرور السنوية عبر مطار دبي، أرقاماً إيجابية في النصف الثاني من العام، حيث تجاوز شهر ديسمبر توقعات مجال الطيران عند 2.19 مليون مسافر، فيما أظهرت البيانات الختامية تعافياً ملحوظاً في جميع المجالات، تحديداً عودة الخدمات في الأسواق العالمية بفضل قوة عمليات طيران الإمارات وفلاي دبي، والثقة التي أبدتها شركات الطيران الدولية في العودة إلى المنطقة، الأمر الذي يعكس أن مطار دبي الدولي يخطو خطوات إيجابية نحو التعافي بعد عام مليء بالتحديات.

وقال بول جريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي:«كان العام الماضي بلا شك أحد أكثر الأعوام تحدياً في الآونة الأخيرة». لم يُلاحظ تأثير جائحة COVID-19 في قطاع السفر والسياحة فحسب، بل في جميع أنحاء العالم.