«الفهيم» تعزز استثماراتها في قطاع الحافلات الكهربائية

سيد الحجار (أبوظبي)

تعتزم شركة الإمارات جلوبال للسيارات الكهربائية، إحدى شركات مجموعة الفهيم، بالتعاون مع شركة ينلونج إنرجي، إطلاق أسطولٍ من الحافلات الكهربائية الصديقة للبيئة والمزودة ببطاريات ليثيوم أكسيد التيتانيوم في منطقة الشرق الأوسط، حيث يتوقع بدء استخدامها بشوارع الإمارات خلال العام 2021 أو 2020.

وقال بلال عزالدين الربعي، المدير العام لشركة الإمارات جلوبال للسيارات الكهربائية، خلال مؤتمر صحفي افتراضي أمس: إن الشركة ضخت نحو 5 ملايين درهم في مراحل اختبار المشروع، فيما تعتزم استثمار نحو 20 إلى 25 مليون درهم في قطاع الحافلات الكهربائية الصديقة للبيئة، موضحاً أن الإمارات كان لها السبق دوماً في تنفيذ المشاريع الصديقة للبيئة والمستدامة.

وأشار إلى أهمية الشراكة والتعاون مع مركز النقل في أبوظبي، وقطاع النقل العام بمختلف الإمارات في إنجاز المشروع، موضحاً أنه من دون هذه الشراكة ما كان تم التوصل لمثل هذه الخطوات المتقدمة بالمشروع. وعن الموعد المتوقع لبدء استخدام الحافلات بشوارع الإمارات، قال الربعي: إن ذلك يتوقف على إجراءات قطاع النقل العام، بيد أنه في ظل حرص الجهات المختصة على تسريع إجراءات تنفيذ المشروع، يتوقع بدء استخدام الحافلات في شوارع الإمارات خلال العام 2021 أو 2022.

وتوقع استخدام نحو 100 حافلة بالإمارات بحلول الربع الثاني من العام 2022.

وأضاف أنه تمت عملية اختبار أداء البطارية والشحن السريع بنجاح في أبوظبي خلال صيف عام 2020.

وقال: بفضل ميزة الشحن السريع للبطاريات، تشكّل الحافلات الجديدة وسيلة نقلٍ جماعية مثالية للقطاعين العام والخاص.

وسيتم طرح الحافلات الجديدة في سائر دول الخليج، بعد إطلاقها بنجاح في السوق الإماراتية.

إلى ذلك، قال محمد عبدالله عبد الجليل الفهيم، رئيس إدارة تطوير أعمال مجموعة الفهيم: تتبوأ أبوظبي مكانة رائدة في مجال دمج أحدث التقنيات المتطورة والصديقة للبيئة في عملياتها وبنيتها التحتية، ويتجلى ذلك بوضوح من خلال خدمات النقل العام المتوفرة في الإمارة».

وقالت سوزان لام، نائبة الرئيس لدى شركة ينلونج إنرجي الصين: نعتزم إطلاق الحافلات الجديدة في سائر أنحاء الشرق الأوسط بعد إطلاقها بنجاح في أبوظبي.