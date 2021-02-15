«سحاب» تدعم مسيرة التحول الرقمـي في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

ساهمت شركة سحاب للحلول الذكية في دعم مسيرة التحول الرقمي في إمارة الشارقة بما يزيد عن 10 مشاريع نوعية، وفّرت خلالها عدداً من المنصات الذكية وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأرست أحدث البنى التحتية لأمن البيانات، كما ساهمت وخلال العامين الماضيين في تمكين عملائها وتطوير قدراتهم بحلول فاعلة لمختلف التحديات التي تواجههم.

وقال أمين الزرعوني، المدير التنفيذي لشركة سحاب للحلول الذكية: «تقدم سحاب مجموعة متكاملة من الحلول الرقمية والتطبيقات المبتكرة وخدمات تكنولوجيا المعلومات لمؤسسات القطاعين العام والخاص وفق أعلى مستويات الأمن والحماية، ونعمل بشكل متواصل على مواكبة مستجدات التكنلوجيا ومنتجاتها لنكون على جهوزية تامة لتلبية متطلبات التحول الرقمي في الإمارة». وأكد الزرعوني أن سحاب شريك في بناء المستقبل الرقمي لإمارة الشارقة، لافتاً إلى أن الشركة تركّز على توظيف الموارد المتاحة عبر وضع خطة استراتيجية فاعلة لإنشاء مدينة ذكية متكاملة توفر أفضل الخدمات في جميع المجالات، وذلك من خلال تقديم حلول متطورة وسهلة الاستخدام تلبي احتياجات المجتمع ومختلف القطاعات الاقتصادية.