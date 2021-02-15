45.1 مليون دولار أرباح «جي إف إتش» الصافية

دبي (الاتحاد)

سجلت مجموعة «جي إف إتش» ربحاً صافياً يؤول للمساهمين بقيمة 21.93 مليون دولار خلال الربع الأخير من 2020، مقارنة، بما مقداره 1.5 مليون دولار أميركي، خلال الربع الأخير من عام 2019، بارتفاع بنسبة 1362%.

وشملت نتائج الربع الأخير من العام السابق مخصصات كبيرة للمصرف الخليجي التجاري التابع للمجموعة. بلغت قيمة الربح للسهم خلال الربع الأخير من عام 2020 ما مقداره 0.65 سنت، مقابل 0.04 سنت خلال نفس الفترة من عام 2019.

وبلغت قيمة الربح الصافي الموحد للربع الأخير من العام ما مقداره 19.04 مليون دولار أميركي، مقارنة بخسائر بقيمة 8.1 مليون دولار أميركي، خلال الربع الأخير من عام 2019.

كما بلغت قيمة الربح الصافي الذي يؤول إلى المساهمين ما مقداره 45.1 مليون دولار أميركي للسنة المالية بالكامل، مقارنة بما مقداره 66.03 مليون دولار أميركي خلال عام 2019، بانخفاض بنسبة 31.7%، إذ يعزى ذلك إلى المساهمة البطيئة من خطوط الأعمال جراء تفشي الوباء خلال العام.

وتماشياً مع النتائج المالية، أوصى مجلس إدارة المجموعة بتوزيع أرباح إجمالية على المساهمين بقيمة 42 مليون دولار أميركي، بنسبة 4.60% على القيمة الاسمية، تشمل أرباح نقدية بنسبة 1.86%، بما يعادل 17 مليون دولار أميركي وتوزيعات أسهم بنسبة 2.74%، بما يعادل 25 مليون دولار أميركي، بموجب الحصول على موافقة الجمعية العمومية والجهات الرقابية المختصة.

وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالية: «بالرغم من التحديات الاستثنائية التي شهدها عام 2020، والظروف غير المسبوقة التي سادت على مستوى العالم نتيجة لتفشي وباء كوفيد-19، إلا أن هذه المرحلة الصعبة كانت اختباراً حقيقياً تأكدت من خلاله قوة المجموعة وقدرتها على الصمود، واستراتيجيتنا القوية ونموذج الأعمال الذي ننتهجه».