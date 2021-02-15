550 مليون درهم أرباح «تبريد» بنمو %16.5

أبوظبي (الاتحاد)

ارتفعت الأرباح الصافية للشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، بنسبة 16.5% خلال عام 2020، ليصل إلى 550 مليون درهم، بعد إضافة 39.6 ألف طن تبريد عن طريق توصيل عملاء جدد للشركة من المحطات الحالية، و181.5 ألف طن تبريد عن طريق الاستحواذات، مما رفع إجمالي توصيلات الشركة إلى 1.403.819 طن تبريد بحلول نهاية العام.

وأوصى مجلس إدارة شركة «تبريد» بتوزيعات أرباح لعام 2020 بقيمة 11.5 فلس للسهم من خلال توزيع أرباح نقدية قدرها 5.75 فلس للسهم، بالإضافة إلى إصدار سهم مجاني، بواقع سهم واحد مقابل كل 45 سهماً مملوكاً. ويشكل عائد 11.5 فلس للسهم زيادة بنسبة 10% مقارنة بأرباح 2019. وتعكس توزيعات الأرباح النقدية مع الأسهم الإضافية خلال عام 2020 عزم مجلس الإدارة إعطاء الأولوية للقيمة المحققة للمساهمين، كما أنها ترسخ موقع شركة «تبريد» للاستفادة من المزيد من فرص النمو.

وأفاد خالد عبد الله القبيسي، رئيس مجلس إدارة شركة «تبريد»: «أصبحت شركة تبريد قوة عالمية رائدة في مجال تبريد المناطق مع 86 محطة واستثمارات في ستة بلدان. وقد تمكنّا بفضل إنجازاتنا المالية والتشغيلية خلال العام الماضي من تحقيق نتائج مبهرة على الرغم من البيئة التشغيلية الصعبة، مما أدى إلى تعزيز مسيرة نمو الشركة وترسيخ سمعتها المرموقة في مجال الابتكار بقطاع تبريد المناطق. وبالنسبة للعام 2020 والأعوام القادمة، كلّي ثقة بقدرتنا على الاستمرار في تقديم أداء أقوى مع المساهمة في الوقت نفسه في دفع التنمية المستدامة في المنطقة».

بدوره، قال بدر اللمكي، الرئيس التنفيذي لـ «حقّقنا أداءً ممتازاً ونجحنا في تنفيذ أولوياتنا لعام 2020 بشكل فعال في ظل بيئة مليئة بالتحديات. وأنا فخور بقدرتنا على التكيف بسرعة، مع الاستمرار في تنفيذ استراتيجيتنا طويلة المدى».