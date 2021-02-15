«دبي للسلع» يسجل 2025 شركة جديدة في 2020

دبي (الاتحاد)

حقق مركز دبي للسلع المتعددة المنطقة الحرة الأولى على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع أداء قياسياً خلال عام 2020، رغم التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا «كوفيد - 19».

وحقق المركز رقماً قياسياً في عام 2020 بتسجيل 2025 شركة جديدة وهو أعلى عدد للشركات المسجلة خلال 5 سنوات، فيما كان معدل الحفاظ على الشركات المسجلة الأعلى على الإطلاق.

ويرجع الفضل في الأداء القوي لمركز دبي للسلع المتعددة في المقام الأول إلى حزمة دعم الأعمال التي تم إطلاقها في شهر مارس 2020، والتي شهدت اهتماماً من الشركات في 149 دولة، وكان هذا أكبر عرض تجاري على الإطلاق لمركز الأعمال، حيث قدم مجموعة واسعة من الحوافز والخدمات ذات القيمة المضافة لكل من الشركات القائمة والجديدة في المنطقة الحرة، ومن خلال دعم الشركات الأعضاء في مجتمع الأعمال استفادت أكثر من 8.000 شركة من الأعضاء من أكثر من 13.000 عرض وحافز تم تقديمها خلال عام 2020.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: إن 2020 كان عاماً استثنائياً، حيث سادت خلاله حالة من انعدام اليقين في الأسواق، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية وتداعيات أزمة جائحة «كوفيد - 19»، ورغم هذه التحديات الصعبة فإن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة والإجراءات السريعة والحاسمة التي اتخذتها أثمرت عن حفاظ اقتصادنا على مرونته في هذه الظروف، وواصل مركز دبي للسلع المتعددة اجتذاب وتسهيل وتعزيز التدفقات التجارية العالمية إلى دبي وعبرها، كما نمت قاعدة عملائنا بشكلٍ لافت لتصل اليوم إلى أكثر من 18 ألف شركة لننجح بذلك في إحراز معدلٍ قياسي من حيث تسجيل الشركات، كما أطلقنا مبادرات جديدة ونفّذنا مشاريعنا الرئيسية في الوقت المحدد، واستناداً إلى هذا الزخم الإيجابي سنعمل على زيادة التقدم المحرز للوصول إلى آفاق جديدة خلال عام 2021.

كما عمل المركز لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دبي منها الصين، حيث شهد عام 2020 زيادة بنسبة 20 بالمائة على أساس سنوي في انضمام الشركات الصينية إلى مركز دبي للسلع المتعددة، وتم افتتاح مركز خدمات صيني متخصص في برج الماس بدبي يقدم الدعم باللغة الصينية، فيما افتتح مركز دبي للسلع المتعددة مكتباً تمثيلياً في شينزن بالصين، بهدف تسهيل مزاولة الأعمال التجارية من خلال مركز الأعمال.