413 مليون درهم إيرادات «ديار» السنوية

دبي (الاتحاد)

بلغت إيرادات شركة «ديار للتطوير» نحو 413 مليون درهم خلال العام 2020، مقابل 603.7 مليون درهم في عام 2019، كما بلغت الأرباح التشغيلية للشركة 24.5 مليون درهم.

وبسبب تأثيرات جائحة «كورونا» على قطاع العقار والضيافة والسياحة، سجلت الشركة صافي خسائر بقيمة 216.9 مليون درهم نتيجة أخذ مخصصات وانخفاض القيمة العادلة لأصول الشركة.

وقال سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة «ديار للتطوير»: «لقد شهد عام 2020 تحديات كبيرة نتيجة جائحة (كورونا) وتأثيراتها على جميع القطاعات بلا استثناء، ولقد حرصنا في ديار على ضمان استمرارية كافة عملياتنا التشغيلية خلال هذه الأزمة، حيث استمرت الإنشاءات في مشاريعنا، بحسب الجدول الزمني المقرر لها».