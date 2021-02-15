«طيران الإمارات» تستبعد إعادة النظر في طلبياتها

مصطفى عبد العظيم (دبي)

استبعد عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، قيام الشركة بإعادة النظر في طلبياتها المعلنة من طائرات بوينج X777، و787 وإيرباص A350، وذلك على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على خطط شركات الطيران، مؤكداً أن الطرازات المطلوبة تتوافق مع نموذج عمل الشركة في السنوات المقبلة.

وكشف الرضا عن إمكانية قيام الشركة بإعادة النظر فقط في جداول التسليم المقترحة لهذه الطلبيات، بالتنسيق مع الشركات المصنعة ووفقاً لمتغيرات الأسواق، مشيراً إلى أنه من المقرر البدء في تسلم طلبية طائرات بوينج 787 وطائرات إيرباص 350 في مايو 2023، في حين تم تأجيل البدء في تسلم طائرات 777 إكس إلى الربع الأخير من عام 2023 لأسباب تتعلق بشركة بوينج، لافتاً إلى أن طيران الإمارات تقوم بالتباحث مع كل من بوينج وإيرباص حول جدولة مواعيد التسليم.

وتوقع الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات خلال مؤتمر صحفي افتراضي، تعافي الطلب على السفر خلال الصيف المقبل، مع ارتفاع أعداد الحاصلين على لقاحات كورونا والتوسع في تطبيق جواز السفر الرقمي وتزايد الرغبة في السفر، مشيراً إلى أن أزمة كوفيد -19 أحدثت تغييراً جذرياً في قرارات السفر والتي باتت تتخذ في وقت قصير من الرحلة لارتباطها بمتطلبات السفر في الوجهات المختلفة.

عادل الرضا



جواز السفر الرقمي أبريل المقبل

وأوضح الرضا أن طيران الإمارات ستبدأ تطبيق تجربة جواز السفر الرقمي في شهر أبريل المقبل، مشيراً إلى أن المزيد من الشركات والحكومات قد تنضم لهذه المبادرة التي أطلقها الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» والتي ستزيد من مرونة السفر دون الحاجة إلى حمل المستندات والأوراق اللازمة في ظل الظروف الحالية.

ولفت إلى أن بعض البلدان أعلنت بالفعل سعيها لتخفيف قيود السفر على الأشخاص الذين تلقوا اللقاح بالفعل من ناحية الفحوصات ومتطلبات السفر، مشيراً إلى أن هذه الخطوة إيجابية للغاية وستسهم في تعافي قطاع النقل الجوي تدريجياً، لافتاً إلى أن الناقلة تعمل عن كثب مع الجهات المعنية داخلياً وخارجياً في إطار الإجراءات الاحترازية والامتثال لمتطلبات السفر.



تباطؤ السفر في فبراير

ولفت إلى أن «طيران الإمارات» سجلت نمواً ملحوظاً في حركة الركاب خلال شهري ديسمبر ويناير الماضيين، مقارنة بالأشهر الأولى في بداية الجائحة، مشيراً إلى أن معدلات الإشغال على الرحلات الجوية خلال هذين الشهرين راوحت بين 75 و80%. وأوضح الرضا أن الشركة تشغل رحلاتها إلى نحو 100 وجهة حول العالم، مقارنةً بنحو 140 وجهة قبل جائحة «كورونا»، لافتاً إلى «طيران الإمارات» استعادت جزءاً كبيراً من شبكة وجهاتها، إلا أن معدل الرحلات الجوية لا يزال بحدود 30% فقط، بالمقارنة مع عدد الرحلات قبل الجائحة في ظل قيود السفر الدولية وتراجع مستويات الطلب.

وأفاد الرضا أن الشركة تشغل حالياً جميع الطائرات في أسطولها من طراز بوينج 777 لعمليات نقل المسافرين والركاب أيضاً، إلى جانب 15 طائرة من طراز إيرباص أيه 380، لافتاً إلى أنه يصعب التنبؤ بموعد دخول جميع طائرات إيرباص 380 إلى الخدمة في الفترة الحالية بسبب قيود السفر، لكننا نتوقع أن يرتفع عدد هذه الطائرات تدريجياً خلال الأشهر المقبلة.



