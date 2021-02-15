أسعار البلاتين تواصل الصعود

لندن (رويترز) - واصلت أسعار البلاتين الارتفاع اليوم الاثنين، مسجلة أعلى مستوى في أكثر من ست سنوات، بفضل تعزز توقعات المستثمرين في أن يدعم تعافٍ اقتصاد الطلب على المعدن المستخدم في صناعة السيارات ويؤدي إلى نقص المعروض.

ارتفع البلاتين، الذي تستخدمه صناعة السيارات لتنقية عوادم المحركات من الانبعاثات، إلى أعلى مستوى منذ يناير كانون الثاني 2015 مسجلاً 1285.17 دولار للأوقية (الأونصة). وكان مرتفعاً 2.1 بالمئة عند 1279.12 دولار بحلول الساعة 0633 بتوقيت جرينتش.

وقال نيكولاس فرابل المدير العام لدى إيه.بي.سي بوليون: «لعبة الانتعاش الاقتصادي، التي تشمل تعافياً في الطلب على الحلي الصينية في 2021، في ظل مخاوف من أن تظل إمدادات (جمهورية) جنوب أفريقيا عرضة للتأثر بكوفيد-19» تقود الأسعار.

أما الذهب فقد تراجع في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1820.16 دولار للأوقية، إذ قفزت عائدات سندات الخزانة الأميركية إلى ذروة نحو 11 شهراً يوم الجمعة. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب خلال التداول عند 1823.30 دولار.

وقال مايكل مكارثي كبير إستراتيجيي السوق لدى سي.إم.سي ماركتس: «وضع الذهب كملاذ آمن لا يحمل نفس القدر من البريق كما كان يوماً، بينما يحدونا الكثير من التفاؤل حيال النمو الاقتصادي».

وارتفعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 27.48 دولار للأوقية، وهبط البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2385.30 دولار.