25.9 مليون مسافر عبر مطار دبي خلال 2020

دبي (الاتحاد) خطا مطار دبي الدولي (DXB) خطوات إيجابية نحو التعافي بعد عام مليء بالتحديات، حيث وصلت حركة المرور السنوية إلى 25.9 مليون مسافر في عام 2020، بانخفاض 70% مقارنةً بعام 2019.

وأظهرت حركة المرور السنوية التي أعلنت عنها مطارات دبي اليوم رسمياً، أرقاماً إيجابية في النصف الثاني من العام، حيث تجاوز شهر ديسمبر توقعات مجال الطيران عند 2.19 مليون مسافر.

وأظهرت البيانات الختامية تعافياً ملحوظاً في جميع المجالات، تحديداً عودة الخدمات في الأسواق العالمية بفضل قوة عمليات طيران الإمارات وفلاي دبي، والثقة التي أبدتها شركات الطيران الدولية في العودة إلى المنطقة.

وقال بول جريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي:«كان العام الماضي بلا شك أحد أكثر الأعوام تحدياً في الآونة الأخيرة. لم يُلاحظ تأثير جائحة COVID-19 في قطاع السفر والسياحة فحسب، بل في جميع أنحاء العالم. تعكس هذه الأرقام بيئة الاختبار، ولكنها تأتي أيضاً مع عنصر من الأمل والثقة».

وأضاف: «إن عادة بناء ثقة المسافرين، جزء لا يتجزأ من الانتعاش في صناعة السفر والسياحة وإحدى طرق القيام بذلك هي من خلال برنامج التطعيم، على غرار برنامج حكومة الإمارات العربية المتحدة. إلى جانب التكنولوجيا التي ستسمح بسفر سلس وبدون تلامس، مما سيشجع العملاء السفر من جديد. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بتحويل عمليات الشحن DXB وDWC. بصفتنا مركزاً للقارات، نحن في وضع جيد لدعم توزيع اللقاحات من البلدان المصنعة لها، إلى العالم».

واستقبل مطار دبي الدولي 25.9 مليون مسافر على مدار عام 2020 (بانخفاض بنسبة 70%).

خلال الربع الأول من عام 2020، استقبل مطار دبي الدولي 17.8 مليون مسافر (-20%). تباطأ هذا الرقم بشكل ملحوظ خلال الربع الثاني بسبب الأحداث التي تلت ذلك في جميع أنحاء العالم. لأول مرة في 60 عاماً من تاريخ أكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم، شهد شهر أبريل توقف الرحلات التجارية تماماً، وفقاً لتوجيهات حكومة الإمارات العربية المتحدة.



