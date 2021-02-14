«طاقة» تُسجل 2.8 مليار درهم دخلاً صافياً خلال 2020

أبوظبي (الاتحاد) حققت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» خلال العام الماضي إيرادات بلغت 41.2 مليار درهم، بانخفاض 6% عن العام الأسبق، ونجم ذلك بشكل أساسي عن انخفاض أسعار السلع الأساسية وحجم الإنتاج في قطاع النفط والغاز.

بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 16 مليار درهم، أي منخفضة بنسبة 13% وجاء ذلك نتيجة انخفاض الإيرادات التي تم تعويضها جزئياً بانخفاض في التكاليف.

وانخفض الدخل الصافي (حصة شركة طاقة) إلى 2.8 مليار درهم، مما عكس انخفاضاً حاداً في حجم مساهمة قطاع النفط والغاز، الذي تأثر سلباً جراء عملية إنقاص للقيمة الدفترية بلغت قيمتها 1.5 مليار درهم إماراتي بعد الضريبة، والتي تم تسجيلها في الربع الأول من عام 2020.

الإنفاق الرأسمالي



وصل الإنفاق الرأسمالي إلى 4 مليار درهم، أي بانخفاض نسبته 19% ويرجع ذلك بشكل رئيس لانخفاض الإنفاق في قطاع النفط والغاز.

وحسب بيان للشركة اليوم، بلغ معدل التوافر الفني العالمي لقطاع توليد الكهرباء وإنتاج المياه 93.9%، متوافقاً مع المعدل المسجل في الفترة السابقة.

وصل متوسط إنتاج قطاع النفط والغاز إلى 118 ألف برميل مكافئ نفطي يومياً، أي أقل بنسبة 5% نتيجة لتأجيل عمليات الحفر.

تجري حالياً أعمال الإنشاء في مشاريع منخفضة الكربون لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في دولة الإمارات بقدرة إنتاج إجمالية تبلغ 4.4 جيجاواط و200 مليون جالون إمبراطوري.

توزيع أرباح

وبالإضافة إلى المصادقة على النتائج المالية لمجموعة «طاقة»، اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية نهائية بقيمة 1.1 مليار درهم (1.00 فلس للسهم).

وبالإضافة إلى مبلغ 1.7 مليار درهم (1.50 فلس للسهم) والذي تم دفعه في ديسمبر، فإن إجمالي توزيعات الأرباح النقدية للعام يصل إلى 2.8 مليار درهم (2.50 فلس للسهم)، تطبيقًا لسياسة توزيع الأرباح، التي وافق عليها المساهمون مؤخراً. وسيتم تقديم هذا الاقتراح إلى مساهمي الشركة للموافقة عليه في اجتماع الجمعية العمومية السنوية المتوقع عقده في 18 مارس 2021 بعد الحصول على الموافقات التنظيمية. وفي حال تمت الموافقة، سيتم دفع أرباح نهائية نقدية بقيمة 1.00 فلس للسهم في أبريل 2021.



عوائد مستدامة

محمد حسن السويدي

وقال محمد حسن السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة «طاقة»: «شهد عام 2020 اضطراباً كبيراً في الأسواق بسبب جائحة كوفيد 19، ولكن على الرغم من هذا التحدي الصعب، كان العام حافلًا بالتطورات والتغييرات الإيجابية والإنجازات بالنسبة لشركة طاقة. ففي شهر يوليو، نجحنا بنقل معظم أصول المياه والكهرباء بأبوظبي لتصبح تحت إشراف فريق جديد لإدارة شركة طاقة. ونحن الآن في مركز أفضل يُمكّننا من النمو بفضل ميزانيتنا العمومية الصلبة، وتدفقاتنا النقدية القوية، ومكانة شركتنا كواحدة من أكبر شركات المرافق المتكاملة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. إضافة لذلك، تمكّنا من الوفاء بتعهدنا لمساهمينا وهو تحقيق عوائد كبيرة ومستدامة، والتي سندفعها بموجب السياسة الجديدة لتوزيع الأرباح. لقد شكل إتمام صفقة نقل الأصول، البداية لأعمال التكامل، الذي سيطلق العنان للإمكانات الواعدة للشركة على المدى الطويل. لقد أحرزنا تقدماً كبيراً وأتطلع لمواصلة هذا النجاح خلال 2021».

الطموحات المستقبلية



ومن جانبه، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لـشركة «طاقة»: «لقد تصدرت شركة طاقة مكانة جديدة في السوق خلال عامٍ كان صعباً بشكل استثنائي. وتعكس هذه النتائج المالية أساساً قوياً للنمو والنابع من صفقتنا التاريخية مع مؤسسة أبوظبي للطاقة ش.م.ع. وأنا فخور للغاية بموظفينا الذين واجهوا الجائحة وبذلوا كل ما بوسعهم لضمان تزويد زبائننا بالماء والكهرباء التي نعتمد عليها في حياتنا جميعاً. وعلاوة على ذلك، أحرزنا تقدماً كبيراً في تحسين عملياتنا التشغيلية وفي وضع الأسس لطموحاتنا المستقبلية.

وأضاف: كان من أبرز نجاحاتنا التشغيلية خلال العام 2020، تمكّننا من إدارة أعمالنا بقدر أعلى من الكفاءة، إلى جانب تحقيقنا لبعض الإنجازات المهمة، بما في ذلك إكمال صفقة تمويل مشروعين رائدين هما: محطة الفجيرة F3، ومحطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية.

واستكمل: ستكون محطة الفجيرة F3، وهي قيد الإنشاء حالياً، أكبر محطة طاقة مستقلة تعمل بالغاز في دولة الإمارات. أما محطة الظفرة للطاقة الشمسية«، فستكون أكبر محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية ضمن موقع واحد في العالم، وترسي حدوداً جديدة للطاقة الشمسية منخفضة التكلفة مع تعرفة تبلغ 1.32 سنت أمريكي/ كيلوواط ساعة (4.85 فلس / كيلوواط ساعة)، كما أحرزنا تقدماً في أعمال إنشاء مشروعٍ رائدٍ آخر، وهو أكبر محطة لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي في العالم، وذلك في منطقة الطويلة في إمارة أبوظبي.

وقال: «في الوقت الذي نتطلع فيه إلى عام 2021 وما بعده، فإننا سنحقق المزيد من النجاحات بناءً على هذا التقدم ونغتنم الفرص لتوسعة بصمتنا بينما نلبي احتياجات المجتمعات التي ننشط فيها».