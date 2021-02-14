125 مليون درهم أرباح «شعاع كابيتال»

أبوظبي (الاتحاد)

حققت شركة شعاع كابيتال 125 مليون درهم أرباحاً صافية خلال العام 2020 بزيادة نسبتها 166%.

وتُعزى هذه النتائج الأولية إلى قيام المجموعة بتعديلات في تقييم وحدة الأصول غير الأساسية قيمتها 73 مليون درهم من أجل تسريع وتيرة تقليصها، وأرباح صافية في محفظة الأصول بقيمة 104 ملايين درهم على أساس القيمة السوقية بما في ذلك الشركات الزميلة، وتعديلات أخرى في تقييم المحافظ الاستثمارية بقيمة 114 مليون درهم.

ورغم التحديات التي فرضتها الجائحة، إلا أن المجموعة حافظت على ربحيتها للربع الثالث على التوالي.