وكيل دائرة الثقافة والسياحة لـ«الاتحاد»: فعاليات عالمية ومنشآت ثقافية جديدة بأبوظبي

رشا طبيلة (أبوظبي)

كشف سعود الحوسني وكيل دائرة الثقافة والسياحة -أبوظبي، عن خطط الدائرة لعام 2021 لضمان استمرار تعافي القطاع، حيث تعمل على تعزيز مكانة الإمارة لتكون خيار السياح الأول بمجرد تمكنهم من السفر مجدداً، في وقت أبرمت فيه شراكات مع منظمات رياضية لاستضافة فعاليات مهمة بالإمارة خلال العام الجاري، إلى جانب إطلاق أكثر من 130 برنامجاً ومبادرةً ثقافية، وافتتاح العديد من المنشآت وإطلاق سلسلة من الفعاليات الثقافية.

وقال الحوسني في حوار مع «الاتحاد»: «من الفعاليات الرياضية التي ستستضيفها الإمارة للعام الجاري النسخة الثالثة من طواف الإمارات، وبطولة أبوظبي العالمية للترايثلون، وبطولة العالم للسباحة، إضافة إلى افتتاح منشآت ثقافية، منها افتتاح بيت الحرفيين في قصر الحصن، والذي يمثل مركزاً إبداعياً لتعلم الحرف اليدوية الإماراتية والتعرّف على التراث الإماراتي المادي».

وأضاف: «نتطلع إلى افتتاح معرض «التجريد وفن الخط: نحو لغة عالمية»، أول معرض كبير لمتحف اللوفر أبوظبي منذ بداية الجائحة، فضلاً عن افتتاح بيت محمد بن خليفة الذي يعود إلى المراحل الأولى من نشأة دولة الإمارات، فضلاً عن تقدُّم أعمال ترميم متحف العين الذي يعد من أقدم المؤسسات الثقافية في الإمارة».

وقال الحوسني: «لمسنا منذ عودة أبوظبي لاستقبال السياح الدوليين في ديسمبر 2020 مؤشرات إيجابية بإمكانية عودة المسافرين بأعداد أكبر مما كانت عليه قبل الإغلاق».

وأضاف: «استطاعت أبوظبي اتخاذ إجراءات هي الأفضل عالمياً في الاستجابة للجائحة، ويمكننا أن نقول بكل ثقة، إن قطاعي السياحة والثقافة لدينا باتا أكثر شمولية ومواكبةً للمستقبل من أي وقتٍ مضى». وقال: «كشفت أبوظبي عن «القائمة الخضراء» التي تقوم بتحديثها بانتظام، وتضم حالياً 12 دولة من الأسواق المستهدفة الشهيرة، مثل المملكة العربية السعودية وهونغ كونغ وسنغافورة وأستراليا والصين، حيث يُعفى المسافرون القادمون منها من فترة العزل الإجبارية عند زيارتهم إلى أبوظبي».

أبوظبي الخيار الأول

وأشار الحوسني: «على المدى القصير، نركز على هذه الأسواق التي تظهر مستويات متدنية من المخاطر. وفي إطار استراتيجيتنا التسويقية المتنوعة، نعمل على تعزيز مكانة أبوظبي عالمياً كواحدة من الوجهات المفضلة لدى الزوار على المدى البعيد، أي أن تكون خيارهم الأول بمجرد تمكنهم من السفر مجدداً».

وأضاف: نتابع أجندة الأحداث والفعاليات الدولية الحماسية والآمنة، مثل بطولة «جزيرة النزال أبوظبي» ضمن منافسات «يو إف سي» على جزيرة ياس، والتي شهدت إنشاء إحدى أول «المناطق الآمنة» للرياضة الدولية عالمياً، مما ساهم في عودة عدد محدود من المشاهدين إلى «الاتحاد آرينا» في مطلع 2021.

وأكد: «لدينا توقعات إيجابية كبيرة للسياحة في أبوظبي على المدى البعيد، وكانت حصيلة الإمارة من السياح 11.35 مليون سائح عام 2019، ونتوقع نمو هذا العدد إلى 23 مليوناً بحلول عام 2030».

مبادرات ثقافية

وحول المبادرات الثقافية والسياحية التي تستعد الدائرة لإطلاقها العام الجاري، قال الحوسني: «نخطط خلال عام 2021 لإطلاق مجموعة متنوعة من البرامج والمبادرات التي تلبي تطلعات جماهير مختلفة، لكننا متحمسون بشكل خاص لبرامجنا الثقافية، حيث تيقنا خلال عام 2020 من أهمية الثقافة والفنون لرفاهنا الاجتماعي، وهو ما دفع الدائرة إلى مضاعفة جهودها والتزامها بتطوير عروض أبوظبي الثقافية والفنية والتراثية».

وقال الحوسني: «في عام 2021، نتطلع إلى إطلاق أكثر من 130 برنامجاً ومبادرة ثقافية، إضافة إلى افتتاح العديد من المنشآت وإطلاق سلسلة من الفعاليات الثقافية».

شهادة الأمان

وأكد الحوسني: «نواصل الالتزام بشهادة الأمان Go Safe، والتي تُمنح للفنادق ومراكز التسوق والمتاحف والمتنزهات الترفيهية والمطاعم التي تلبي معايير الصحة والسلامة الصارمة». وبين الحوسني: «قامت الدائرة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بمنح شهادة برنامج Go Safe إلى 95% من فنادق العاصمة، إلى جانب حلبة مرسى ياس و4 مرافق ترفيهية في جزيرة ياس، وما يقارب 33 مركزاً تجارياً، فضلاً عن صالتي سينما، واثنين من متاحف الإمارة، وذلك منذ إطلاق البرنامج في شهر يونيو الماضي، وبعد سلسلة من حملات التدقيق الميدانية».

سياحة الأعمال

وحول توقعات الدائرة بالنسبة لأداء القطاع في الربع الأول من العام، لاسيما مع تنظيم معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، شدد الحوسني على «أهمية أن نستضيف مجدداً فعاليات أعمال دولية ضخمة مثل (آيدكس) في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، حيث ساهمت مؤتمرات ورحلات الأعمال بنحو 1.4 مليون زيارة إلى أبوظبي خلال عام 2019، ما يجعلها جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيتنا السياحية الشاملة، فيما يضيف القطاع قيمة اقتصادية كبيرة للمدينة».

وأضاف: «ينفق المسافرون من رجال الأعمال حوالي ضعف ما ينفقه الزائرون الآخرون بغرض الترفيه والسياحة».

وأشار الحوسني: «تعتبر عودة رحلات الأعمال مؤشراً واعداً للتعافي السريع الذي يشهده القطاع، وبرهاناً يثبت قدرة أبوظبي على استضافة الأحداث الضخمة دون المساومة على تنفيذ إجراءات صارمة في مجال الصحة والسلامة لاحتواء انتشار (كوفيد - 19)».

اللقاحات وعودة السياحة

وحول توقعات الدائرة لإعادة افتتاح الأسواق الإماراتية الرئيسية أمام السياح الدوليين في ظل توفر اللقاحات، قال الحوسني: «تعمل أبوظبي جاهدة لاستضافة المزيد من الزوار دون المساس بمعايير السلامة التي نطبقها، حيث يتم تحديث القائمة الخضراء بشكل دوري».

وأكد الحوسني: تحتل دولة الإمارات حالياً المرتبة الثانية في العالم من حيث نصيب الفرد من التطعيم، ما يضعنا في طليعة الجهود التي تبذل لإنعاش قطاع السفر من جديد، ويشجع على إبرام المزيد من اتفاقيات السفر مع بلدان مختلفة حول العالم، خاصةً أن العالم بدأ يتطلع نحو تطبيق ما يسمى «جوازات سفر اللقاح».

سياحة داخلية

وحول خطط الدائرة لتشجيع السياحة الداخلية خلال عطلة الربيع المدرسية في نهاية شهر مارس، أكد الحوسني: «ركزنا بشكل أساسي على دعم السياحة الداخلية التي ستستمر بلعب دور محوري في قطاع السياحة خلال عام 2021، حيث وضعنا خططاً استراتيجية للترويج لها خلال فترات الإجازة والمناسبات والأعياد الرسمية، من ضمنها عروض الحملات الترويجية والتسويقية التي نقيمها على مدار العام في مختلف أرجاء الإمارة». ولفت: «نخطط لإطلاق برنامج عائلي رائع في مارس 2021، وهو «عطلة نهاية الأسبوع في الواحة» والذي يحتفي بواحة العين، أحد المواقع المدرجة على قائمة (اليونيسكو) لمواقع التراث العالمي والذي يوفر تجربة غنية تعكس روعة الطبيعة والثقافة المحلية». وأكد: «يساهم النهج الموحد التي تتبعه دولة الإمارات لدعم السياحة الداخلية في إنعاش القطاع السياحي بشكل عام، بما يشمل على سبيل المثال، إطلاق حملات مثل (أجمل شتاء في العالم) والتي كان لها تأثير إيجابي حقيقي على السياحة في البلاد».

موسم سياحي مقبل

وحول الاستعدادات للموسم السياحي الذي ينطلق في أكتوبر المقبل، قال الحوسني: «لا يمكن لأحد التنبؤ بالمستقبل، إلا أننا بدأنا نلمس مؤشرات إيجابية للغاية تبشر بتعافي قطاع السفر الدولي إلى حدّ كبير بحلول شتاء 2021 مع إطلاق اللقاح عالمياً، كما ستكون أبوظبي قادرة على الترحيب بالعالم مرة أخرى بكل أمان وسلامة».

وأضاف: «سنواصل التعاون مع شركائنا بشكل وثيق لترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة مفضلة على مستوى العالم. ولا شك في أن العروض الفريدة التي توفرها أبوظبي، إلى جانب الأصول الثقافية وخيارات الترفيه الجذابة والفعاليات الرياضية والمناظر الطبيعية الخلابة والمتنوعة، كل ذلك يجعلها وجهة سياحية جذابة على الدوام، خاصة في فصل الشتاء الذي يمنح بلادنا أجواء لطيفة ومذهلة للغاية».

أداء القطاع السياحي

وحول أداء القطاع السياحي لعام 2020 وسط التحديات التي فرضتها «الجائحة»، وكيف أثر ذلك على عدد الزوار ونزلاء الفنادق، قال الحوسني: «باعتبار أن فرص السفر العالمية كانت محدودة للغاية، فقد أثرت أحداث عام 2020 بطبيعة الحال على عدد زوار أبوظبي خلال العام الماضي، ونتوقع أن يستمر تأثيرها على قطاع السياحة العالمي لبعض الوقت».

وأضاف: «مع ذلك، فقد تعاونا بشكل وثيق مع قطاعي السياحة والثقافة في أبوظبي لضمان استجابة عالمية المستوى للإمارة خلال هذه الفترة العصيبة، وذلك عبر إبقاء باب الوصول إلى الإمارة مفتوحاً وفق شروط السلامة العامة».

وقال: «شهدنا تقدماً إيجابياً للغاية على مدار العام، فقد حافظت أبوظبي مثلاً على 70% تقريباً من معدل إشغال الفنادق، كما سجلت أحد أعلى معدلات الإقامة في الفنادق في المنطقة خلال الربع الثالث من 2020، إضافة إلى زيادة ملحوظة في وتيرة السياحة المحلية ومعدل الإقامة».