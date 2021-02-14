إماراتية تنضم لبرنامج تدريبي بالوكالة الدولية للطاقة الذرية

أبوظبي (الاتحاد)

انضمت هدى التميمي، مهندس حظر الانتشار النووي بالهيئة الاتحادية للرقابة النووية، مؤخراً إلى برنامج تدريبي يمتد لمدة عشرة شهور في قسم الضمانات بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بمقرها في فيينا بالنمسا.

وسوف تكتسب هدى من البرنامج التدريبي المكثف مهارات متخصصة وفنية في مجال الضمانات والتقييم والتفتيش.

كما سوف يساعد البرنامج التدريبي على اكتساب معرفة بدورة الوقود النووي وتنفيذ اتفاقيات الضمانات.

كما سوف تتعرف على عمل الوكالة الدولية، والتي تتعاون مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في حماية المجتمع والبيئة من مخاطر الإشعاع وضمان الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

وتعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي يبلغ عدد أعضائها 172 دولة، منظمة دولية تعمل على أمن وسلامة وسلمية الأنشطة النووية لتساهم في تعزيز السلام والأمن الدوليين ودعم الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وتتألف الضمانات من مجموعة من الإجراءات الفنية التي تطبقها الوكالة الدولية فيما يتعلق بالمواد والأنشطة النووية، حيث تتحقق الوكالة من الاستخدام السلمي لها.

وقال السفير حمد الكعبي، الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية: «تعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية شريكاً لدولة الإمارات العربية المتحدة حيث تدعم تطوير البنية التحتية النووية في الدولة.

وأشعر بالفخر بأن أرى المهندسة الإماراتية الشابة والطموحة تنضم إلى هذا البرنامج التدريبي للضمانات في الوكالة لتصبح مفتشة ضمانات دولية.

أود أن أشكر الوكالة الدولية للطاقة الذرية على توفير مختلف الفرص للشباب، لاسيما المرأة الإماراتية.

ونتطلع إلى مواصلة هذه الشراكة المثمرة».

وتعمل هدى، وهي إحدى خريجات برنامج المتدربين المهندسين، بإدارة حظر الانتشار النووي في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية حيث تقوم بعمليات تفتيشية في محطة براكة للطاقة النووية والشركات المرخصة في دولة الإمارات وأيضاً كتابة التقارير الخاصة بحظر الانتشار النووي.

وقالت شيماء المنصوري، مدير إدارة التعليم والتدريب بـ«الهيئة»: «يسعدنا انضمام إحدى موظفينا الشباب للوكالة الدولية».