إدارة نسائية لمتجر «اللولو هايبر ماركت» في جدة

جدة (الاتحاد)

كجزء من مبادراتها واحتفالاً بتدشين متجرها رقم 200، افتتحت مجموعة اللولو أول متجر لها على الإطلاق بقيادة طاقم نسائي بالكامل، وهي مبادرة رائدة بين جميع متاجر الهايبرماركت في المملكة وتأتي تأكيداً على التزامها بتمكين المرأة السعودية تماشياً مع خطة ورؤية المملكة للإصلاح الاقتصادي 2030.

وافتتحت مجموعة اللولو هايبر ماركت الفرع رقم 201 عالمياً، وهو أول متجر إكسبريس بإدارة نسائية كاملة في جدة؛ حي الجامعة في المملكة العربية السعودية بإدارة مها محمد القرني المديرة العامة، وفريق عمل من 103 نساء مدربات جيداً.

ويقع المتجر بالقرب من جامعة الملك عبد العزيز ويغطي مساحة تبلغ 37000 قدم مربعة، ويُعد المتجر العشرين في المملكة ويضم مجموعة واسعة من السلع العالمية مثل المنتجات الأساسية الغذائية والأطعمة الطازجة، ومنتجات الصحة والجمال والمستلزمات المنزلية والكثير غيرها.

وأطلق يوسف علي موسيليام رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو هذه المبادرة، قائلاً: لقد حاولنا دائماً توفير التدريب والتوظيف للشباب، خاصة النساء ذوات المهارات العالية في هذه المنطقة.