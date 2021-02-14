19 مليون درهم أرباح «أمان»

دبي (الاتحاد)

حققت شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان) 19 مليون درهم خلال العام 2020، بزيادة قدرها 117% مقارنة مع صافي أرباح عام 2019 والبالغ 8.7 مليون درهم.

وارتفعت قيمة حقوق المساهمين بنسبة 14.6%، من 74.3 ملايين درهم إلى 85.1 مليون درهم خلال الفترة ذاتها. وقال الدكتور صالح الهاشمي، رئيس مجلس إدارة شركة «أمان»: «حققت ’أمان‘ هدفها المتمثل بتأمين القيمة لجميع أصحاب المصلحة، كما أثبتت مرونتها في التعامل مع ظروف السوق الصعبة للغاية. وخلال العام الماضي، وضعنا خطة نمو جديدة وطموحة لثلاث سنوات، ولا شك أن الثمار الأولية التي قطفناها اليوم ستدعم مساعينا لتبوء مكانة رائدة في سوق التكافل المصرفي الإماراتي».