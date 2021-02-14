بتكوين تقترب من حاجز 50 ألف دولار

لندن (رويترز) - ارتفعت عملة بتكوين إلى مستوى قياسي جديد واقتربت من 50 ألف دولار اليوم الأحد مستفيدة من ارتفاع قياسي بعد تبني وول ستريت وماين ستريت على نحو متزايد للعملة المشفرة الأكبر في العالم.

وبلغ سعر بتكوين 48700 دولار صباح اليوم الأحد بزيادة أكثر من ثلاثة في المئة. وتم تداولها حتى مستوى مرتفع بلغ 49714 دولاراً في وقت سابق اليوم. وارتفعت قيمة العملة المشفرة بنسبة 70 في المئة تقريباً حتى الآن.

وبعد فترة طويلة من تجنب الشركات المالية التقليدية لهذه العملة يبدو أن بتكوين والعملات الافتراضية الأخرى بدأت تدخل بشكل متزايد ضمن التيار الرئيس كأصول ووسيلة دفع روتينية.

وكان بنك (بي.إن.واي ميلون)، قال الأسبوع الماضي إنه أنشأ وحدة جديدة لمساعدة العملاء في الاحتفاظ بالأصول الرقمية ونقلها وإصدارها بعد أيام فقط من كشف شركة تسلا التي يملكها إيلون ماسك النقاب عن استثمار نحو 1.5 مليار دولار في العملة المشفرة وإنها ستقبل قريباً أن يتم دفعها كشكل من أشكال شراء سياراتها.

