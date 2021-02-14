26.1 مليار درهم استثمارات بنوك أبوظبي في سندات الدين

أبوظبي (وام) بلغت قيمة استثمارات بنوك أبوظبي في سندات الدين 26.1 مليار درهم خلال العام 2020، مما رفع إجمالي رصيدها التراكمي في هذه الأداة الاستثمارية المهمة إلى 208.6 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، وذلك وفقاً لما تظهره الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

ويشكل الرصيد التراكمي لاستثمارات بنوك أبوظبي في سندات الدين نحو 71.8% من إجمالي استثمارات الجهاز المصرفي الإماراتي في هذه الأداة الاستثمارية مع نهاية العام 2020.

وطبقاً للأرقام الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي فإن رصيد استثمارات الجهاز المصرفي في سندات الدين سجل نمواً بنسبة 18% خلال العام الماضي مقارنة مع العام 2019، مما يعكس تركيزه الكبير على هذا النوع من الاستثمار.

وتفصيلاً على المستوى الشهري، ارتفع رصيد استثمارات بنوك أبوظبي بنسبة 1.4% خلال شهر ديسمبر من العام الماضي مقارنة مع نوفمبر من العام ذاته، وذلك بحسب إحصائيات المصرف المركزي.

وعادة ما تلجأ البنوك للاستثمار في سندات الدين للحصول على عوائد ثابتة لزيادة إيراداتها، خاصة في ظل تراجع نسب العوائد التي يمكن تحقيقها من الأدوات الاستثمارية الأخرى.

ويشكل رصيد استثمارات البنوك في سندات الدين نحو 63.7% من إجمالي رصيدها في جميع الأدوات الاستثمارية الأخرى والتي تشمل الأسهم والسندات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق والاستثمارات الأخرى.