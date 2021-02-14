1.93 مليار درهم صافي أرباح «الدار العقارية»

أبوظبي (الاتحاد) ارتفعت إيرادات شركة الدار العقارية بنسبة 17% خلال العام 2020 لتصل إلى 8.39 مليار درهم، فيما ارتفع الربح الإجمالي بنسبة 8% إلى 2.98 مليار درهم.

واستقر صافي الأرباح عند 1.93 مليار درهم.

وارتفع صافي الأرباح للربع الرابع 2020 بنسبة 28% إلى 729 مليون درهم، بالمقارنة مع 569 مليون درهم في عام 2019.

واقتراح مجلس الإدارة توزيع أرباح لعام 2020 بواقع 0.145 درهم للسهم، تماشياً مع التزام الشركة بتوفير عوائد مستدامة للمساهمين.

وتتوافق مدفوعات الأرباح لعامي 2020 و2021 على الرغم من التحديات الاقتصادية التي فرضتها جائحة «كوفيد-19».

وبلغت إيرادات الدار للتطوير 4.96 مليار درهم بنمو 60% على أساس سنوي، ووصل ربحها الإجمالي إلى 1.40 مليار درهم بنمو 31% على أساس سنوي، نتيجة تسجيل مبيعات قوية للمشاريع التطويرية ونمو أعمال إدارة المشاريع.

ويعكس الإطلاق الناجح لمشروع «نويا» في الربع الرابع قوة نموذج أعمال الدار وفهمها العميق للسوق المحلية.

وبلغ إجمالي ربح الدار للاستثمار 1.6 مليار درهم، بتراجع نسبته -7% على أساس سنوي، وأبدت الشركة أداءً مرناً مدعوماً بمعدلات الإشغال الثابتة عبر محفظتها المتنوعة من العقارات الاستثمارية وزيادة مساهمة الأعمال الثانوية.

وبلغت السيولة النقدية للشركة بفضل التحصيلات النقدية من مبيعات المشاريع التطويرية بقيمة 4 مليارات درهم في عام 2020، وتسجيل تدفقات نقدية حرة بقيمة 3.3 مليار درهم، بالإضافة إلى تسهيلات ائتمانية غير مسحوبة بقيمة 4 مليارات درهم في نهاية العام.

محمد المبارك

وقال معالي محمد خليفة المبارك رئيس مجلس إدارة شركة الدار العقارية: «نجحت أبوظبي في التعامل مع تحديات الجائحة العالمية بسرعة وفعالية، وتمضي اليوم قدماً في طريقها نحو تحقيق التعافي الاقتصادي. وجاء هذا النهج السريع والرائد عالمياً لرفع معايير الصحة والسلامة في الإمارة، مدعوماً بقدراتها المالية القوية والدعم الحكومي الاستباقي لمجتمعاتنا.»

وأضاف:«كل هذه العوامل مجتمعة ساهمت في تدعيم الأسس الاقتصادية طويلة الأجل للإمارة والحفاظ على ثقة المستثمرين بقطاعها العقاري. وخلال هذه الفترة، عززت الدار مكانتها كشريك موثوق ونموذج يحتذى به للتعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال الاستثمارات الاستراتيجية لقطاعي العقارات والبنية التحتية. وأنا فخور جداً بالميزانية العمومية القوية للشركة واتباعها أفضل ممارسات الحوكمة، فهذا يضمن لها الاضطلاع بدور مهم في دفع عجلة نمو أبوظبي خلال السنوات القادمة».

طلال الذيابي

بدوره، قال طلال الذيابي الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية: «يعكس الأداء القوي للدار خلال عام 2020 بداية مرحلة جديدة من النمو، حيث اعتمدنا نموذجاً تشغيلياً جديداً من شأنه أن يمكننا من المضي قدماً نحو ترسيخ أسس مستقبل أكثر استدامة على مستوى أعمال المجموعة. ويشمل ذلك برنامجاً رئيساً لتسريع إعادة تدوير رأس المال والاستثمار في توسعة أعمالنا».

وأضاف: «تعتبر الدار الشريك الموثوق به في مسيرة نمو وازدهار قطاع العقارات في أبوظبي، وتنجز أعمالها بما يتماشى مع خطط الإمارة للاستثمار والتنويع الاقتصادي.ونثمّن عالياً النهج الحكيم والفعال للحكومة في التعامل مع تحديات «كوفيد-19»، وسعيها الحثيث لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي وتحقيق النمو في المستقبل».