المؤشر السعودي يحقق مكاسب للجلسة السابعة على التوالي

الرياض (رويترز) - أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على تراجع اليوم الأحد، وضغطت أسهم القطاع المالي على مؤشر دبي في حين حقق المؤشر السعودي مكاسب للجلسة السابعة على التوالي بفضل ارتفاع أسعار النفط.

بلغ النفط، وهو داعم أساسي لأسواق المال في المنطقة، أعلى مستوياته في أكثر من عام يوم الجمعة بفضل الآمال في أن يدعم تحفيز أميركي الاقتصاد والطلب على الوقود.

أغلق خام برنت مرتفعاً 1.29 دولار بما يعادل 2.1 بالمئة عند 62.43 دولار للبرميل بعدما وصل إلى أعلى مستوى خلال الجلسة عند 62.83 دولار، الأعلى منذ 22 يناير 2020.

وتقدم المؤشر السعودي واحداً بالمئة اليوم إلى 9036 نقطة مدعوماً بزيادة سهم مصرف الراجحي 4.4 بالمئة وارتفاع سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) 4.2 بالمئة.

وهبط مؤشر سوق دبي المالي 0.4 بالمئة إلى 2623 نقطة تحت وطأة تراجع سهم بنك المشرق خمسة بالمئة ونزول سهم بنك الإمارات دبي الوطني 0.4 بالمئة.

وأغلق سهم شركة داماك العقارية على تراجع 1.6 بالمئة بعدما أعلنت عن تكبدها خسارة فادحة في 2020 مع انكماش المبيعات خلال جائحة فيروس كورونا.

واستقر مؤشر أبوظبي، إذ عوضت مكاسب أسهم قطاع التطوير العقاري، مثل سهم الدار العقارية الذي ارتفع 1.6 بالمئة، خسائر أسهم القطاع المالي.

أعلنت الدار العقارية، أكبر مطور في أبوظبي، بعد انتهاء الجلسة تحقيق ربح صاف في الربع الأخير من العام الماضي بلغ 729 مليون درهم (198 مليون دولار)، بارتفاع 28 بالمئة عن نفس الفترة قبل عام.

وتراجع المؤشر القطري 0.1 بالمئة إلى 10508 نقاط بعد هبوط سهم مصرف قطر الإسلامي 0.7 بالمئة.

وفي البحرين، تراجع المؤشر 0.1 بالمئة إلى 1462 نقطة، كما انخفض مؤشر سلطنة عُمان 0.1 بالمئة إلى 3556 نقطة، بينما استقر مؤشر بورصة الكويت عند 6209 نقاط.

وخارج منطقة الخليج، خسر مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.3 بالمئة إلى 11507 نقاط، ونزل سهم البنك التجاري الدولي 0.6 بالمئة.

أغلق المؤشر العام للبورصة الأردنية منخفضاً 0.24 بالمئة إلى 1730.95 نقطة، وبلغت قيم التداول 7.7 مليون دينار، مقارنة مع 6.5 مليون في الجلسة السابقة.

انخفض سهم البنك الأردني الكويتي 2.02 بالمئة إلى 2.37 دينار، وسهم مصفاة البترول 1.65 بالمئة إلى 2.37 دينار، وسهم الإسلامي الأردني 0.67 بالمئة إلى 2.93 دينار.