«راكز» تستقطب 15 ألف شركة

رأس الخيمة (وام) تحتضن مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» في الوقت الحالي ما يزيد على 15000 شركة من شتى أنحاء العالم تنشط في قطاعات عدة، أبرزها القطاع التجاري الذي يحتل المرتبة الأولى بنسبة 43% من إجمالي عدد الشركات المسجلة، ويليه قطاع الخدمات بنسبة 34%، ومن ثم التجارة العامة بنسبة 7% والقطاع الإعلامي بنسبة 4%، وأخيراً القطاع الصناعي بنسبة 3.7%.

وأظهرت بعض القطاعات الأخرى، مثل التجارة الإلكترونية والإعلام نمواً سريعاً ملحوظاً في عام 2020.

وخلال جائحة «كورونا» التي أصابت العالم في الربع الأول من عام 2020 لم تدخر «راكز» جهداً في ابتكار باقات تأسيس أعمال ومنتجات جديدة لضمان جذب المستثمرين لإمارة رأس الخيمة، حيث أطلقت «راكز» في العام الماضي عددا من باقات تأسيس الأعمال شملت باقة «أعمالي» الفعالة من حيث التكلفة لدعم رواد الأعمال الجدد في تأسيس أعمالهم أثناء الظروف الاستثنائية، وكذلك باقة التجارة الإلكترونية للمستثمرين الراغبين في الانضمام إلى الثورة الرقمية، وأيضاً تميزت باقة «صناعة وإدارة ونقل المنتجات» بفعاليتها للشركات الصناعية بما تقدمه لهم من مزايا متاحة لسلسلة التوريد الموجودة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كما لعبت رخصة التعليم الافتراضي دوراً في إمداد المهنيين في مجال التعليم بما يلزمهم لإعطاء الحصص التعليمية والتدريبية «عن بعد» وباقة «المنتج العالمي» لتأسيس شركات «الميدشور» التي تسمح للمستثمرين بالاستفادة من مزايا الشركات الدولية ومزايا كيانات المنطقة الحرة مجتمعة.

وطرحت «راكز» العديد من المبادرات لدعم مجتمع الأعمال الذي تضمه مثل معززات دعم العملاء التي شملت حزمة من الحوافز تقدر بـ 50 مليون درهم لتخفيف عبء الجائحة والظروف الاستثنائية على العملاء ولدعمهم في مزاولتهم لأعمالهم وأسهمت المعززات التي قدمتها «راكز» في دعم أكثر من 9000 شركة في الفترة بين يونيو وديسمبر 2020 الماضي بما احتوته من خصومات ممتازة على رسوم تجديد رخص الأعمال والإعفاءات التامة وغيرها من التسهيلات.