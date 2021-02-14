2.61 مليار درهم صافي أرباح «إعمار»

دبي (الاتحاد) سجلت شركة إعمار العقارية إيرادات بلغت 19.71 مليار درهم وصافي أرباح بقيمة 2.61 مليار درهم خلال عام 2020.

ووصل إجمالي قيمة المبيعات العقارية للشركة إلى 10.9 مليار درهم، منها 6.321 مليار درهم في الإمارات.

ويكشف هذا الأداء المتميز عن استمرار اهتمام المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

ويبلغ إجمالي المبيعات المتراكمة عن المشاريع قيد الإنجاز حتى الآن 36.677 مليار درهم، منها 24.738 مليار درهم في دولة الإمارات، وسيتم احتساب إيراداتها في السنوات المقبلة.

وقال محمد العبار، مؤسّس شركة إعمار العقارية، عن نتائجها القوية :«كان أداؤنا خلال عام 2020 نتيجةً مباشرةً لقدرتنا على التحرك بسرعة، والتكيف مع ظروف العمل الجديدة، واستثمار مواردنا الحالية لاغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة.

ونواصل تبني التكنولوجيا لتنمية أعمالنا، مع الالتزام في الوقت نفسه بضبط التكاليف لتحقيق نتائج أفضل في كل ربع». وأضاف العبار قائلاً: «نرى عام 2021 حافلاً بالفرص - التقليدية والتكنولوجية – التي ستساعدنا على تحقيق النمو في مجالات وأسواقٍ لم تكن موجودة قبل خمس أو عشر سنوات.

وما كان لهذا النمو والازدهار أن يتحقق لولا القيادة الإماراتية الحكيمة التي تواصل توفير ظروف العمل المؤاتية لبلوغ أقصى إمكاناتنا».

وسجلت شركة إعمار للتطوير إيرادات بقيمة 9.758 مليار درهم وصافي أرباح بقيمة 1.657 مليار درهم. وحافظت الشركة على التزامها بتسليم المشاريع وفق الجداول الزمنية المحددة.

وسجلت إعمار مولز إيرادات بلغت 3.508 مليار درهم في عام 2020، مع تسجيل صافي أرباح بقيمة 704 ملايين درهم، على الرغم من التأثير الكبير لجائحة ’كوفيد - 19‘.