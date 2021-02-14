371 مليون درهم أرباح «أبوظبي الوطنية للتأمين»

أبوظبي (الاتحاد)

حققت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين 371 مليون درهم أرباحا صافية خلال العام 2020 بزيادة قدرها 30.5% مقارنة مع العام الماضي.

و سجل إجمالي إيرادات الأقساط لأعمال التأمين التجارية نمواً بنسبة 13.1 % خلال العام 2020، في حين حافظت أعمال التأمين على الأفراد على مستوياتها نظراً للتباطؤ الاقتصادي العام الذي تسببت به جائحة (كوفيد - 19)، وما نجم عنه من ضغوطات جراء احتدام المنافسة.

وارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة للشركة بنسبة 6.8% خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، ليصل إلى 4.012 مليار درهم، مقارنة مع 3.755 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2019.

وقال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: «على الرغم من التحديات الكبيرة التي شهدها هذا العام، إلا أننا تمكنا من تحقيق أداء مالي قوي، حيث بلغ صافي الأرباح 371 مليون درهم، بزيادة قدرها 30.5% مقارنة مع العام الماضي.

محمد بن سيف آل نهيان



واستكمل: قد تحققت هذه النتائج بفضل سياسة الاكتتاب الانتقائية التي اعتمدتها الشركة كمرتكز لأدائها القوي، وحرصت الشركة على الاستثمارات طويلة الأجل في أحدث الحلول التكنولوجية خلال السنوات الماضية، والتي تتكامل مع إمكاناتنا الكبيرة وخبراتنا الواسعة وتركيزنا المتواصل على إعطاء الأولوية القصوى لخدمة العملاء، وتزويدهم بمنصات تعمل على مدار الساعة، طيلة أيام الأسبوع.

وأضاف: «بالنسبة لنا كشركة تضع العملاء في المقام الأول، سنواصل مسيرتنا على صعيد التحول الرقمي، بما يشمل جميع قنوات العملاء والأعمال».

من جانبه، قال أحمد إدريس، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين:»تمكنا في ظل الظروف الاستثنائية التي شهدها هذا العام من تحقيق أداء قوي، إلى جانب تحقيق نمو مستدام في مختلف مؤشرات الأداء الرئيسية.