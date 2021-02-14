روسيا: سوق النفط على مسار التعافي

موسكو (رويترز) قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، في تصريحات نُشرت اليوم الأحد، إن سوق النفط العالمية على مسار التعافي، وإن سعر الخام قد يدور بين 45 و60 دولاراً للبرميل في المتوسط هذا العام.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية، عن نوفاك قوله، إن مشروع خط الأنابيب (نورد ستريم 2) الذي ينقل الغاز عبر البحر من روسيا إلى ألمانيا قد اكتمل بنسبة 95 بالمئة، وإنه سيتم إنجازه رغم محاولات الولايات المتحدة «عرقلته».