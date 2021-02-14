«أبوظبي الأول» يحصل على رخصة الحافظ الأمين بمصر

أبوظبي (الاتحاد) حصل بنك أبوظبي الأول على رخصة الحافظ الأمين من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، وهي الهيئة المختصة بالرقابة والإشراف على الأسواق المالية في الجمهورية المصرية.

وستعمل هذه الرخصة على تسهيل عضوية «شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي» المسؤولة عن الإيداع المركزي للأوراق المالية، كما ستوفر آلية متكاملة لأنشطة المقاصة وتسوية المعاملات التي تتم على الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

ويأتي حصول بنك أبوظبي الأول على رخصة الحافظ الأمين عقب توقيع البنك مؤخراً لاتفاقية نهائية للاستحواذ على 100% من رأسمال بنك عوده ش.م.م (مصر)، بما في ذلك خدمات الحافظ الأمين التابعة للبنك في مصر، والتي ستشكل دعماً قوياً لخدمات الحافظ الأمين التي يقدمها بنك أبوظبي الأول في مصر.

وسيساهم هذا الاستحواذ في زيادة حجم ونطاق نشاط بنك أبوظبي الأول في مصر، وسيجعل منه أحد أكبر البنوك الأجنبية العاملة في الجمهورية من حيث الأصول التي تتجاوز قيمتها 120 مليار جنيه مصري (8.1 مليار دولار) بعد التجميع.

وقال كاشف دار، عضو منتدب ورئيس خدمات الأوراق المالية في بنك أبوظبي الأول: «يعمل بنك أبوظبي الأول في مصر منذ عام 1975، وتأتي إضافة خدمات الحافظ الأمين بمثابة تأكيد لالتزامنا بدعم هذه السوق.

سنقدم للمستثمرين المحليين مجموعة كاملة من أفضل حلول ما بعد التداولات من خلال اتصالنا المباشر مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، كما سنعمل كوسيط لتدفق رأس المال في هذه السوق الاستراتيجية، كجزء من منصتنا الإقليمية المباشرة لخدمات الحفظ الأمين».

وتعدّ مصر رابع سوق مباشرة لخدمات الحفظ الأمين التي يضيفها بنك أبوظبي الأول إلى شبكته في منطقة الشرق الأوسط خلال العام الماضي، والتي باتت تشمل الآن كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، والبحرين، ولبنان، ومصر، مع العمل حالياً على إضافة كل من الكويت وقطر، الأمر الذي سيساهم في إيجاد أكبر شبكة مباشرة لخدمات الحافظ الأمين في المنطقة، ويمنح المستثمرين إمكانية الوصول بشكل واسع لمنطقة الشرق الأوسط.

وتكتمل جهود تعزيز وانتشار خدمات الحافظ الأمين بالتزام بنك أبوظبي الأول بتقديم أفضل الحلول لمواجهة التحديات التي يواجهها عملاؤنا، استناداً إلى المكانة المالية الرائدة للبنك في المنطقة.