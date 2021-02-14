حملات تفتيش لزيادة مستوى الامتثال الضريبي

أبوظبي (الاتحاد) واصلت الهيئة الاتحادية للضرائب حملات التفتيش في أسواق الدولة بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية والجهات المعنية الأخرى؛ بهدف حماية حقوق المستهلكين، وزيادة مستوى الامتثال الضريبي.

وأكدت، في بيان أصدرته اليوم، أن هذه الحملات تأتي في إطار خطط «الهيئة» للمساهمة في تعزيز الرقابة على الأسواق لضمان الالتزام بالتشريعات والإجراءات الضريبية، وحماية التجارة الشرعية، ومنع بيع المنتجات المهربة داخل الدولة والتهرب من دفع ضريبتها.

وأوضحت «الهيئة»، أن تطبيق الضريبة الانتقائية حقق نجاحاً ملحوظاً، مما أدى إلى ظهور العديد من الآثار الإيجابية، وصولاً إلى الأهداف الرئيسية لتطبيقها، وفي مقدمتها تسريع وتيرة بناء مجتمع آمن وصحي، عبر تخفيض نسبة استهلاك السلع التي تضر بصحة أفراد المجتمع، وتؤثر على جودة البيئة، فضلاً عن زيادة الموارد المالية لدعم التوسع الحكومي بالخدمات المقدمة لأفراد المجتمع.

وأشارت إلى أن القيمة الإجمالية للمستحقات الضريبية التي تم ضبطها خلال الزيارات التفتيشية المنفذة خلال العام الماضي بلغت 191.83 مليون درهم، موضحة أنه ضمن فئة السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية تم ضبط 9.4 مليون علبة سجائر مخالفة التي لا تحمل «الطوابع الضريبية الرقمية» و14 ألف كيلوجرام من منتجات تبغ الأرجيلة «المعسل»، بينما تم ضبط أكثر من 803 آلاف عبوة مخالفة من السلع الانتقائية الأخرى التي تشمل المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة والمشروبات المُحَلَّاة، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها.

وأكد خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن «الهيئة» تضع في مقدمة أولوياتها الحرص على حماية المستهلكين من تسرب المنتجات الضارة غير المطابقة لمعايير الجودة المعتمدة في الدولة.