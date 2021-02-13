أول صندوق استثمار في بيتكوين

شريف عادل (واشنطن)

في الوقت الذي مازالت فيه هيئة الأوراق المالية الأميركية مترددة في منح ترخيص لصندوق استثمار متخصص في أي من العملات المشفرة، منحت السلطات الكندية المختصة الموافقة لأول صندوق استثمار في أميركا الشمالية في العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم «بيتكوين».

ومع التقارب الجغرافي والتنسيق بين الجهات التنظيمية في البلدين، توقع الكثيرون أن تمهد الخطوة الكندية الطريق أمام السلطات الأميركية للمضي قدماً في الاتجاه نفسه، خوفاً من هروب أموال المستثمرين إلى الجارة الشمالية، رغم التحفظات الأميركية الخاصة بانتظام سيولة العملة، كما أنواع المخاطر كافة المحيطة بتداولها والاستثمار فيها.

وتزامن إعلان السلطات الكندية عن منحها الموافقة للصندوق مع إعلان العديد من المؤسسات المالية العالمية الكبرى نيتها الاستثمار بالعملة المشفرة، والتي كانت في هذه الأثناء تحوم بالقرب من أعلى مستوى سجلته في تاريخها بالقرب من 48500 دولار للوحدة الواحدة. وقبل الإعلان بيوم، أعلن بنك نيويورك ميلون، أكبر بنك استثمار متخصص في حفظ الأوراق المالية في العالم، أنه بصدد إطلاق منصة تسمح لعملائه ببيع وشراء والاحتفاظ بالعملات الرقمية، ومنها بيتكوين.

وفي الاتجاه نفسه، قال دان شولمان، الرئيس التنفيذي لشركة باي بال PayPal لمدفوعات «الإنترنت»، في يوم المستثمرين في الشركة، إن شركته «تتطلع لأن تكون مروجاً رئيسياً للعملات الرقمية عند إصدار أي من البنوك المركزية لها»، مشيراً إلى كم المحافظ الرقمية التي ستكون متاحة في الأسواق خلال السنوات القليلة القادمة. ويواجه عمالقة «وول ستريت» من بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية الأخرى ضغوطاً كبيرة من عملائهم للسماح لهم بتضمين ما بحوزتهم من العملة المشفرة، وتحديداً «بيتكوين»، ضمن أصولهم المالية، الأمر الذي يتوقع أن يزيد من الضغوط على الجهات الرقابية الأميركية للإسراع بإصدار التشريعات اللازمة لتنظيم تلك العمليات.

وقال دانيال بينتو، الرئيس المشارك لبنك جي بي مورجان، إنه «منفتح على تقديم الخدمة»، مؤكداً أن الأمر سيتوقف على تلقي طلبات من العملاء، مستدركاً: «لا يوجد طلب حتى الآن، وإن كنت أعتقد أنه سيكون موجوداً قريباً». وتمثل تصريحات بينتو تحولاً كبيراً في تعامل أكبر البنوك الأميركية مع العملات المشفرة، حيث مازال الكثيرون يذكرون كلمات جيمي دايمون، الرئيس التنفيذي للبنك قبل ما يقرب من ثلاثة أعوام، حين وصف بيتكوين بأنها «عملية نصب»، مهدداً بـ«فصل أي موظف في بنكه يتعامل بها». وعلى نحو متصل، أعلن جاك دورسي، الرئيس التنفيذي لموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تبرعه بمبلغ مليون دولار لمركز أبحاث متخصص في العملات المشفرة، وأعلن دورسي أنه بصدد تدشين صندوق تطوير خاص بـ«بيتكوين».