15 خطوة لدخول أسواق الأسهم

حسام عبدالنبي (دبي)

يعتمد الكثير من المستثمرين في أسوق الأسهم على أطراف أخرى عند اتخاذهم القرارات الاستثمارية، سواء وسطاء التداول أو المعارف والأصدقاء أو المستثمرين الآخرين، من دون بذل أي جهد في معرفة حقوقهم وواجباتهم.

ورغم أن البعض قد يحقق مكاسب جيدة من خلال اعتماد استراتيجية «الاتكال على الآخرين» أو مواكبة الاتجاه العام للسوق (سياسية القطيع)، فإن مثل هذا الأمر قد لا يدوم كثيراً، وقد تتبخر المكاسب في ليلة وضحاها ويخسر المستثمر حتى جزءاً كبيراً من رأسماله، ومن هنا يجب على المستثمرين التوقف ومعرفة كيف يصبحون مستثمرين ناجحين ومثاليين في أسواق الأسهم، يعرفون حقوقهم التي كفلها لهم القانون ويحصلون عليها بالفعل، وأيضاً يدركون الدور الواجب عليهم القيام به؟

بدايةً، يمكن القول: إن أول خطوة لأن يصبح أي فرد مستثمراً ناجحاً تتركز في أن يدرك حقيقة أنه يتوجب عليه، الأخذ بعين الاعتبار مسؤولياته، للتخطيط بعناية لتحقيق أهدافه الاستثمارية والتعرف على المزايا والمخاطر الناتجة عن الاستثمار.

ويحدد سوق دبي المالي، 15 من الواجبات والمسؤوليات العامة التي يجب أن يحرص عليها المستثمر (قبل الدخول في عملية التداول)، وهي تحديد الأهداف الاستثمارية وقيمة المبلغ المستثمر به والمدة المتوقعة لذلك، والاستثمار بالأموال الفائضة عن الحاجة من الدخل، مع الاحتفاظ بقدر كافٍ من السيولة لتلبية الاحتياجات والالتزامات اليومية، وعدم ترتيب الالتزامات المالية التي تفوق قدرته المالية، وكذا الاطلاع على التشريعات التي تصدرها هيئة الأوراق المالية والسلع والجهات ذات الصلة المتعلقة بالاستثمار بالأوراق المالية وحقوق المستثمرين.

ويؤكد سوق دبي المالي، أن الراغب في أن يكون مستثمراً ناجحاً عليه أيضاً أن يختار شركات الوساطة المرخصة، وتوقيع اتفاقية خطية معها تتضمن الخدمات التي تقدمها الشركة له والعمولات التي تتقاضاها، ثم قراءة عقد التأسيس والنظام الأساسي ونشرة الإصدار للشركة المراد الاستثمار بها (شراء أسهمها)، وصولاً إلى دراسة وتحليل البيانات المالية للشركة المراد الاستثمار بها، وعدم اتخاذ القرار الاستثماري اعتماداً على الشائعات والأقاويل، إضافة إلى متابعة حركة الأسعار في السوق والمؤشرات الاقتصادية لإدراك العلاقة بينهما.

تنويع المحفظة الاستثمارية

وتتضمن الواجبات والمسؤوليات العامة للمستثمر، متابعة البيانات التفصيلية الخاصة باستثماراته من خلال طلب كشوف حسابات دورية تبين الحركات التي تمت على حساباته (عمليات البيع والشراء)، والحرص على تنويع المحفظة الاستثمارية عن طريق الاستثمار في أكثر من ورقة مالية وأكثر من قطاع استثماري لتفادي مخاطر تركز الاستثمار على ورقة مالية محددة أو قطاع بعينه.

ومن المهم كذلك حضور الاجتماعات التي تعقدها الشركات المستثمر بها، ومتابعة الإفصاحات الصادرة عنها لتوقع تأثيرها على القيمة السوقية للسهم، إلى جانب متابعة القرارات الصادرة عن الجهات الرقابية والإشرافية المتعلقة بالشركات المساهمة العامة والوسطاء، ومتابعة استلام الأرباح الموزعة بشكل دوري من الشركات المستثمر بها (توزيعات الأرباح على الأسهم)، وأخيراً متابعة المعلومات الخاصة بالشركات المدرجة والمتوفرة على الموقع الإلكتروني لسوق الأسهم في دبي أو أبوظبي.

اتخاذ القرار

وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن الطريق إلى أن يصبح أي فرد مستثمراً ناجحاً لا تقتصر على الخطوات التي يجب اتخاذها (قبل الدخول في عملية التداول)، وإنما تمتد إلى إدراك اعتبارات هامة عند اتخاذ القرارات الاستثمارية، أولها: التعرف على أهم القوانين ذات الصلة بالأوراق المالية، ثم التعرف على العناصر المؤثرة على حركة أسعار الأسهم.

وهناك 4 عناصر رئيسية تؤثر في سعر السهم وأولها: العرض والطلب، حيث يتم تحديد سعر وكمية كل صفقة تنفذ في أي لحظة على السهم خلال جلسة التداول عبر نظام المزايدة الإلكتروني المعتمد في السوق فور التقاء أمر شراء مع أمر بيع يتساويان في السعر.

وتعد الإفصاحات ثانية العوامل التي تؤثر على سعر السهم، سواء إفصاحات الشركات المدرجة أو تلك الصادرة عن السوق، وكذلك التطورات العامة على مستوى السوق والوضع الاقتصادي للمنطقة بوجه عام.

أما ثالث العوامل، فيتمثل في متابعة تداولات المطلعين مثل أعضاء مجلس إدارة الشركة المصدرة للأسهم (ويقصد بهم الأشخاص الحائزون والمطلعون بحكم عملهم أو منصبهم على معلومات داخلية غير معلنة قد تؤثر على سعر إصدار معين أو أكثر من الأوراق المالية المدرجة في السوق في حال الإعلان عنها وأصبحت معلومات عامة).

المخاطر والعوائد

أما رابع العوامل التي تؤثر على حركة أسعار السهم، فهي التعرف على المخاطر والعوائد، بمعنى أن يدرك المستثمر أن كل استثمار له عائد وله مخاطر، فالعائد هو العائد الفعلي الذي يحصل عليه نتيجة الاستثمار في سوق الأسهم، وينقسم إلى قسمين، الأول: التوزيعات وهي الأرباح التي توزعها الشركة على مساهميها، والثاني: هو ما يعرف بالعائد الرأسمالي وهو الفرق بين سعر بيع وشراء الورقة المالية، في حين أن مخاطر الاستثمار تشمل المخاطر العامة التي تؤثر على السوق ككل، ولو بنسب متفاوتة، أو المخاطر الخاصة التي تؤثر على شركة بعينها.

معرفة الحقوق

وتمتد مهام المستثمر الناجح في أسواق الأسهم، إلى مرحلة معرفة الحقوق التي يكفلها له القانون، حيث توفر التشريعات السارية في الدولة العديد من الحقوق والمزايا للمساهمين والمتعاملين بالأسواق المالية، ومن أهمها حق المساهم في الشركة، التي يتم تداول أسهمها في السوق، وفي الملكية ونقلها وكذلك في الأرباح التي تحققها الشركة، كما أن له نصيباً في حصيلة تصفية الشركة والمشاركة في اتخاذ القرارات داخل الشركة التي يساهم فيها، وذلك من خلال الحضور والتصويت في الجمعيات العمومية للشركة، وإمكانية انتخاب وعزل مجلس الإدارة. كما يحق للمساهم الرقابة على إدارة الشركة من خلال الاطلاع والحصول على المعلومات والبيانات عن أداء الشركة ومحاسبة مجلس الإدارة، وتوجيه الأسئلة إلى مراقب حسابات الشركة، فضلاً عن حق الشكوى إلى الجهات المختصة ضد أي طرف من أطراف السوق المالي في حالة وجود مبررات أو ضرر مباشر عليه.

ويملك المستثمر المثال كذلك حق الشكوى والتقاضي للجهات الإدارية المختصة واللجوء إلى القضاء عبر رفع دعاوى على إدارة الشركة في حال إخفاقها في أداء مهامها المنوطة بها، لأنه في بعض الأحيان قد تؤدي الممارسات الخاطئة لإدارة الشركة، أو الضعف في تطبيق مبادئ حوكمة الشركات، إلى تحقيق خسائر متكررة لعدة سنوات متتالية دون اعتراض من المستثمرين بسبب عدم معرفتهم بحقوقهم لدى الشركة أو كيفية المطالبة بها.