الجواز الرقمي.. السفر الأمن في زمن "الجائحة"

مصطفى عبد العظيم (دبي)

تبدأ كل من الاتحاد للطيران وطيران الإمارات، خلال شهري مارس وأبريل المقبلين، وضمن أوائل الناقلات العالمية، تجربة تطبيق جواز السفر الرقمي الصحي المطور من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي «أياتا»، والذي سيتم إتاحته قريباً للتحميل المجاني على الأجهزة الذكية للمسافرين.

ويهدف تطبيق IATA Travel Pass إلى توفير كافة المعلومات ومتطلبات السفر الصحية المرتبطة بجميع الوجهات، وتحديد مراكز التطعيم وفحوص كورونا المعتمدة في وجهة المغادرة، والقيام بإرسال نتائج الفحوص أو شهادات التطعيم من للمختبرات إلى المسافر، ومشاركة شهادات الفحوص أو اللقاح مع الجهات الحكومية وشركات الطيران.

ويتيح جواز السفر الرقمي كذلك التحقق من توافق معايير فحوص كورونا أو اللقاح مع متطلبات جهة السفر، بما يمكن المسافرين من إدارة إجراءات السفر بسهولة وأمان، وبما يسهم في تسريع عودة التعافي لقطاع الطيران العالمي.

خطوات استخراج الجواز

تبدأ أولى خطوات استخراج جواز سفر أياتا الرقمي، بتحميل التطبيق المجاني IATA Travel Pass، على الأجهزة الذكية للمسافرين، ثم البدء في عملية تسجيل الدخول، والتي تتطلب التقاط صورة سيلفي لحامل الوثيقة عبر جهازه الذكي، ومسح بيانات الصفحة الرئيسية لجواز السفر الفعلي عن طريق الـ «باركود» أو مسح الشريحة المتوفرة داخل الجواز، يقوم بعدها التطبيق بدمج صورة سيلفي مع بيانات الجواز، ثم يتم تخزين بيانات المسافر الرقمية على هاتف صاحب الجواز، ليتمكن من استخدامها كوثيقة سفر أو هوية صحية رقمية تسمح له بإدارة جميع إجراءات ومتطلبات السفر خلال الجائحة.

تدقيق المعلومات

ستعمل المنصة المتطورة التي تضم السجل العالمي للمعلومات والذي يديره الاتحاد، على التحكم الكامل بتدفق المعلومات الضرورية بين المسافرين ومختلف الأطراف المعنية، بما يجعل من تجربة المسافرين أكثر سلاسة ومرونة.

ويعمل الاتحاد الدولي للنقل الجوي «اياتا»، إطلاق الإصدار الأول من وثيقة اياتا الإلكترونية للسفر في مارس المقبل، حيث يتم في الوقت الراهن إجراء الاختبارات الفعلية للوثيقة، بالتعاون مع شركات طيران في منطقة الشرق الأوسط، وهي الاتحاد للطيران وطيران الإمارات، يعقبها في شهر أبريل المقبل تنفيذ إصدار آخر سيضم إضافات وتطورات أخرى وجديدة.

وتواصل الاتحاد للطيران عملها على إمكانية طرح الشهادات الصحية الرقمية لمسافريها، وتُظهر هذه الشراكة الأخيرة مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي، إلى جانب البرامج قيد التطوير المماثلة التي تعمل على تطويرها، أن التقنيات الحديثة تسرع من وتيرة الوصول إلى الأهداف المرجوة بتوفير رحلات سفر آمنة وسلسة. ويعمل الناقل الوطني أيضاً على توحيد هذه الجهود وضمان سلامة المسافرين خلال هذه الجائحة، من خلال مواصلة إطلاقه لمبادرات التعاون والاستجابة للحملات التنظيمية الموحدة، التي تسهم في عودة الثقة لقطاع النقل الجوي.

توفر الوثيقة

ستتوفر الوثيقة للمسافرين عبر الاتحاد للطيران على عدد من الرحلات المحددة، التي تنطلق من أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري، على أن يتم توسيعها لتشمل وجهات أكثر في المراحل المقبلة.

ويعمل طيران الإمارات ضمن المرحلة الأولى وقبل الإطلاق الكامل للبرنامج، في دبي للتحقق من صحة اختبارات (كوفيد-19) قبل المغادرة، حيث سيتمكن المسافرون من إمارة دبي، واعتباراً من أبريل المقبل، إرسال نتائج الاختبارات الخاصة بهم بشكل مباشر مع طيران الإمارات، وقبل الوصول إلى المطار من خلال التطبيق، الذي سيقوم بدوره بتعبئة باقي التفاصيل تلقائياً على نظام تسجيل الوصول.