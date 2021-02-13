الاتحاد الخليجي للتكرير ينظم مؤتمراً افتراضياً الشهر الجاري

المنامة (الاتحاد)

أعلن الاتحاد الخليجي للتكرير عن مؤتمره الافتراضي «التحوّل» والذي من المقرّر تنظيمه خلال الفترة من 22 إلى 23 فبراير 2021 تحت عنوان «المستقبل المتغير للقيادة وإدارة المشاريع».

وسيوفر المؤتمر الذي ستكون المشاركة فيه مجانية، فرصة للعاملين في القطاعات المختلفة لمناقشة ومشاركة وجهات نظرهم حول نوعية القادة الذين سينتهزون هذه الفرصة لصياغة شراكات استراتيجية واستثمارات جريئة خلال العام 2021 وما يحمله من مؤشرات إيجابية، إلى جانب طرح مشاريع فعالة في ظل ظروف السوق الراهنة. ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر مجموعة مميزة من شركات الإنتاج الصناعية الإقليمية والعالمية، وصناع القرار وملاك مصافي التكرير ومستشارين وخبراء في إدارة المشاريع والأكاديميين والمهندسين ومزودي الخدمات على مستوى سلسلة القيمة في مجال النفط والغاز.