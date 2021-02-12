الإمارات وجهة مثالية جاذبة لاستثمارات الفضاء

سيد الحجار (أبوظبي)

يسهم تسارع وتيرة نمو اقتصاد الفضاء، وتحقيق الإمارات إنجازات بارزة في مجال استكشاف الفضاء، خلال السنوات الأخيرة، لاسيما مع نجاح مسبار الأمل في مهمته بالوصول إلى مدار كوكب المريخ الأربعاء الماضي، في توفير المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة للقطاع الخاص بقطاع الفضاء. وأكد خبراء ورجال أعمال ومستثمرون لـ «الاتحاد» أن نجاح مسبار الأمل في مهمته، جذب أنظار العالم لدولة الإمارات، ونجاحها في الاستثمار باقتصاد المستقبل، وهو ما سيكون له دور بارز في جذب المزيد من الاستثمارات الدولية، والشركات الأجنبية الكبيرة والناشئة للانطلاق بأعمالها من الإمارات.

وبلغ حجم اقتصاد الفضاء 423.8 مليار دولار بنهاية عام 2019، مع توقعات بمواصلة نموه عالمياً، ليصل إلى 1.1 تريليون دولار في عام 2040، وإلى 2.7 تريليون دولار بحلول عام 2050، ويقدر حجم نمو القطاع الفضائي العالمي بنحو 8 إلى 9% سنوياً، وهي تقريباً نسبة النمو السنوية لقطاع الفضاء الإماراتي.

ووصل حجم استثمارات الإمارات في اقتصاد الفضاء إلى أكثر من 22 مليار درهم، حتى أكتوبر 2019، فيما وصل عدد الأقمار الصناعية التي أرسلتها الإمارات إلى الفضاء، خلال العقدين الماضيين 11 قمراً، كما باتت الدولة موطناً لعدد من اللاعبين الدوليين الرئيسيين في قطاع الفضاء، وحاضنة رئيسة للشركات الصغيرة والناشئة المهتمة بهذا القطاع الذي يوفر فرصاً استثمارية متميزة.

استثمارات دولية

وأشار أحمد الخلافي مدير عام شركة هيوليت بكارد إنتربرايز في الإمارات إلى أن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الدولية لقطاع الفضاء، وهو ما يوفر فرص شراكات أمام شركات القطاع الخاص المهتمة بصناعات الفضاء.

وأوضح أن «هيوليت بكارد إنتربرايز» تعد من الشركات الرائدة حول العالم في علم الفضاء، ولديها شراكات مع مؤسسات عالمية رائدة في هذا المجال، ومن ثم يتم التطلع لتطور هذا القطاع بالإمارات بمزيد من الاهتمام والسعادة بتحقيق هذا الإنجاز، لاسيما أن النفع العلمي يعود على الجميع.

وأكد الخلافي أن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، يتضمن الكثير من الفرص للاستثمار في مجالات عدة، موضحاً أن القطاع الخاص بالإمارات مؤهل للاستثمار في مجال الفضاء، حيث شهدت السنوات الأخيرة إقرار العديد من الإجراءات والتشريعات المنظمة للاستثمار في اقتصاد المستقبل، فضلاً عن تطور البنية التكنولوجية في الدولة.

وتعد الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء، والخطة الوطنية للاستثمار الفضائي، وقانون تنظيم قطاع الفضاء، بمثابة خارطة طريق لتطوير قطاع الفضاء في الدولة.

وأشار الخلافي إلى أن دعم القيادة الرشيدة للقطاع الخاص في دولة الإمارات باعتباره شريكاً أساسياً في الاستراتيجية الوطنية للفضاء، يشجع المزيد من الشركات على دراسة الفرص الاستثمارية بالقطاع، موضحاً أن الشركات الخاصة العاملة في الإمارات بمجال الصناعات الفضائية لها إسهامات بارزة بالقطاع.

وأضاف أن وضع الإمارات بين عدد قليل من الدول التي نجحت في مهام استكشاف الفضاء، يكرس مكانتها وجهة استثمارية جاذبة بالقطاع.

اهتمام عالمي

بدوره، أكد رجل الأعمال عبدالله عمر باعبيد الرئيس التنفيذي لمجموعة إيه أم جي أن الإمارات باتت محل اهتمام العالم مع نجاح مهمة مسبار الأمل مؤخرا، وهو ما يرسخ مكانة الدولة بمجال الفضاء، ويسهم في جذب أنظار المستثمرين الدوليين والشركات الأجنبية المتخصصة بصناعات الفضاء للإمارات.

وأشار إلى أهمية مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ في تعزيز القوة الناعمة للدولة، وهو ما يسهم في جذب المستثمرين للإمارات في المجالات والقطاعات الاقتصادية كافة.

وأوضح باعبيد أن قطاع الصناعات الفضائية في الإمارات شهد نمواً ملحوظاً، خلال السنوات الأخيرة، ليصبح أحد أبرز القطاعات الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات والشركات الوطنية والأجنبية العاملة بالمجال، موضحاً أن أغلب المؤسسات العاملة بمجال الفضاء عبارة عن شراكات تجارية واقتصادية مع القطاع الخاص.

وأكد أهمية بناء شراكات صناعية وتجارية واقتصادية في الإمارات لتعزيز دور القطاع الخاص في مجال الفضاء، فضلاً عن التعاون مع المؤسسات البحثية والجامعية لتعزيز نمو وتطور القطاع، بجانب الاهتمام بجذب العلماء والكوادر المتخصصة في المجال، لاسيما أن الإمارات أقرت مؤخراً تعديلات قانونية تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين والموهوبين والمتخصصين من العلماء.

وأشار باعبيد إلى أن الدعم والتشجيع الرسمي والحكومي للقطاع الخاص للدخول بمجال الصناعات الفضائية، يعزز الاستثمار بمجال الفضاء، فضلاً عن البنية التحتية المتطورة، مثل مراكز التطوير والأبحاث العلمية ذات الصلة، إضافة إلى حجم الاستثمار الحكومي الهائل في هذا القطاع.

وأشارت دراسة أجريت عن اقتصاد قطاع الفضاء الإماراتي عام 2017 إلى أن القطاعات المستفيدة من الفضاء 17 أهمها، الاتصالات، والطاقة، والصناعات العالية التقنية، والتعليم، والسياحة والترفيه، والزراعة، وإجمالي الجهات المستفيدة 709 جهات، 268 داخل الدولة، و441 خارجها.

سند المقبالي: تسهيل ممارسة الأعمال

قال سند المقبالي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن الإمارات أقرت خلال الأشهر الماضية عدداً من الإجراءات التي تسهم في تسهيل ممارسة الأعمال بالدولة، مثل تعديل قانون الشركات، والذي يتيح لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب إمكانية تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل، دون الحاجة لاشتراط جنسية معينة، فضلاً عن إقرار تعديلات قانونية تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين والموهوبين والمتخصصين من العلماء، وهو ما يعزز فرص جذب المزيد من الاستثمارات بالقطاعات كافة، ومنها قطاع الفضاء.

وأوضح أن الفضاء متنوع، ويوفر فرصاً استثمارية كبيرة، مؤكداً أن القطاع الخاص الإماراتي قادر على الاستفادة من هذه الفرص. ولفت المقبالي إلى أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في اقتصاد الفضاء، موضحاً أن كافة دول العالم تعتمد حالياً على شركات من القطاع الخاص للمساهمة في صناعات الفضاء. وعززت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» العلاقة مع القطاع الخاص عام 2014 عبر تحديدها، عدداً من المجالات التي يمكن للقطاع الخاص المساهمة فيها، وشملت 7 مجالات فضائية حيوية.

وتشير الدراسات إلى طفرة استثمارات القطاع الخاص في الصناعات الفضائية التي وصلت نسبة نموها عام 2019 إلى %6، بينما لم تتعد نسبة نمو الاستثمارات الحكومية نسبة الـ %1، وأشارت إلى أن معظم الشركات الناشئة في القطاع الفضائي تنمو الآن في حاضنات تمولها الحكومات.

10 مجالات استثمارية

أشارت دراسة حديثة صادرة عن غرفة صناعة وتجارة دبي مؤخراً، تحت عنوان «اقتصاد الفضاء وفرص الاستثمار» إلى 10 مجالات مختلفة في اقتصاد الفضاء ينبغي التركيز عليها في دولة الإمارات للارتقاء بهذا القطاع، وتلبية متطلباته المستقبلية.

وشملت هذه المجالات كلاً من التعدين في الفضاء، والمحطات الفضائية، والمستوطنات الفضائية، وقانون الفضاء، والاستدامة في الفضاء وإعادة التدوير، والسياحة الفضائية، وشركات الفضاء، والأكاديميات الفضائية التي تشمل إعداد رواد الفضاء للرحلات التجارية، والصناعات الفضائية، وتطوير وتصنيع مكونات المركبات الفضائية. ويشمل قطاع التعدين الفضائي البحث عن المعادن والمياه والعناصر النادرة في الكويكبات القريبة من الأرض، حيث تدخل هذه المعادن في العديد من الصناعات، مثل السيارات الكهربائية، والألواح الشمسية، وأجهزة الهاتف المحمول والكمبيوتر.

وتعد أيضاً المحطات الفضائية المأهولة من بين أهم الفرص، حيث تسعى عدد من شركات القطاع الخاص إلى دخول السباق من خلال محطات فضائية تجارية.

وهناك أيضاً عنصر الاستدامة في الفضاء وإعادة التدوير، حيث توجد بالفعل شركات ناشئة تعمل حالياً على نماذج من الأقمار الصناعية التي ستكون أدوات لالتقاط الحطام من الفضاء والتخلص منه بطريقة آمنة. وتعد «الأكاديميات الفضائية وإعداد رواد الفضاء للرحلات التجارية» أحد أهم العناصر من أجل تدريب رواد الفضاء والمتخصصين. وتمثل الصناعات الفضائية حجر الزاوية لتعزيز اقتصاد الفضاء، عبر تصنيع المحركات والمركبات الفضائية، وغيرها من أجهزة التحكم، بحسب الدراسة.