231 مليون درهم صافي أرباح «الواحة كابيتال»

أبوظبي (الاتحاد)

‬حققت «‬الواحة ‬كابيتال» أرباحاً صافية بلغت 231.0 مليون درهم في عام 2020، مقابل تسجيلها خسارة بقيمة 616.3 مليون درهم في عام 2019.

كما بلغت قيمة الدخل التشغيلي الموحد 662.2 مليون درهم، مقارنة بـ 4.8 مليون درهم في العام السابق.

وقالت الشركة في بيان أمس «يأتي هذا التحسّن الملحوظ في الأداء على الرغم من الظروف الاقتصادية المتقلّبة التي واجهت العالم على مدار العامم».

واقترحت الشركة توزيعات أرباح بقيمة 0.06 درهم للسهم الواحد، أي ما يعادل 48% من إجمالي الأرباح (في حين لم يتم توزيع أرباح في عام 2019).

وتعليقاً على هذه النتائج، قال وليد المقرب المهيري، ‬رئيس ‬مجلس ‬إدارة ‬الواحة ‬كابيتال: «‬واجه ‬العالم ‬خلال ‬العام ‬2020 ‬تحديات ‬كبيرة ‬أثرت ‬على ‬العديد ‬من ‬القطاعات ‬والأعمال، ‬إلّا ‬أنّنا ‬في ‬الواحة ‬كابيتال ‬تمكّنا ‬من ‬الصّمود ‬واجتيازها ‬بنجاح. ‬ويعود ‬الفضل ‬في ‬ذلك ‬إلى ‬عدد ‬من ‬الإجراءات ‬التي ‬قامت ‬بها ‬الشركة، ‬والمتمثلة ‬في ‬التغيير ‬السّلس ‬الذي ‬جرى ‬على ‬مستوى ‬الإدارة ‬العليا ‬للشركة ‬في ‬الربع ‬الثالث ‬من ‬العام، ‬واتباع ‬استراتيجية ‬تحوّل ‬تتميّز ‬بالصّرامة ‬والمرونة، ‬والقيام ‬بعدد ‬من ‬الاستثمارات ‬الرائدة، ‬وإطلاق ‬صندوق ‬استثماري ‬جديد. ‬وكلّ ‬ذلك ‬مدعوم ‬بعمليات ‬حوكمة ‬وإدارة ‬مخاطر ‬ثابتة ‬ومتينة. ‬ونتيجة ‬لذلك ‬كلّه ‬تمكنت ‬الشركة ‬من ‬تحقيق ‬تلك ‬النتائج ‬الإيجابية ‬التي شهدناها في ‬عام ‬2020»‬.

وأضاف أحمد خليفة المهيري، الرئيس التنفيذي للواحة كابيتال: «على الرغم من الاضطرابات غير المتوقعة التي أحدثها الوباء، إلّا أن التزام وحدتي الأسواق العامة والاستثمارات الخاصة التابعتين للشركة في تطبيق استراتيجيتيهما لهذا العام، كان له الأثر الأكبر في تحقيق النجاح. فعلى الجانب الاستثماري على وجه الخصوص، أثبتت فرقنا قدرتها على مواجهة اضطرابات الأسواق بشكل أفضل من نظرائها، وتحقيق مكاسب قصيرة الأجل، بالإضافة إلى المكاسب الأخرى المحتملة على المدى الطويل لمستثمرينا».