غرفة عجمان تدعم المشاريع الوطنية للشباب

عجمان (وام)

أكدت «غرفة تجارة وصناعة عجمان» حرصها على دعم شباب الأعمال المواطنين وتوفير المقومات اللازمة لنمو مشاريعهم، واستقطاب فئات جديدة للبدء بمشاريع ناجحة عبر تقديم التدريب والاستشارات، إلى جانب الزيارات الميدانية والترويج، وتشجيع أصحاب العلامات التجارية القائمة في الإمارة لتحويلها إلى مجال الامتياز التجاري «فرانشايز»، نظراً لتنوع هذه المشاريع الوطنية الناشئة. وعبر محمد الجناحي المدير التنفيذي لقطاع الترويج والاستثمار في الغرفة عن تطلع غرفة عجمان إلى تشجيع أصحاب العلامات التجارية في الإمارة لتحويلها إلى مجال الامتياز التجاري «فرانشايز»، خاصة وأن المشاريع الوطنية باتت تتسم بالجودة والابتكار في المنتجات والخدمات، مشيداً بجهود الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، ودورها في طرح مبادرات وبرامج لتطوير مجال الامتياز التجاري.